Военкорка заявила об угрозе "полуокружения Сум": какой ответ СНБО и что показывают аналитики

На границе Сумской области усилились удары управляемых авиабомб (КАБов) и действуют малые штурмовые группы, и поэтому возникает угроза полуокружения Сум, написала военкор Юлия Кириенко-Меринова. Аналитические карты показывают новые зоны прорыва на границе, разрастание "красных зон" с оккупацией. Украинское командование информирует о 100 воздушных ударах, а власти подтверждают попытки инфильтрации под прикрытием весенней зелени. Что происходит под Сумами и на Курском направлении фронта?

Российские войска пытаются наступать на Сумы с двух направлений — с севера и востока, говорится в заметке Кириенко в Telegram-канале. Противник давит на позиции двух украинских бригад, которые держат здесь оборону, тем временем на границе есть четыре прорыва. По словам военкорка, россияне наносят массированные воздушные удары и действуют малыми группами.

Сообщение Кириенко появилось в сети утром 20 апреля. Военкорка написала о давлении ВС РФ на позиции двух бригад и предупредила об угрозе для Сум, на которые давят российские войска с двух сторон.

"Худшая ситуация, которая может быть: Сумы могут оказаться в полуокружении", — написала военкор, которая регулярно работает над репортажами на прифронтовых территориях и общается с бойцами Сил обороны о ситуации на фронте.

Наступление РФ — Кириенко о полуокружении Сум, 20 марта

Военкор не указала названия бригад, от которых зависит оборона Сум, и не уточнила темпы продвижения противника.

Наступление РФ — ответ СНБО на заявление о Сумах

На ситуацию с Сумами отреагировал глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram-канале. Чиновник написал, что в Сумской области действительно фиксируют попытки "просачивания" малых штурмовых групп под прикрытием зеленых насаждений. По его словам, оборона держится, а прорыв вглубь на сегодня нет. Коваленко также заверил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы ВС РФ не могли продвинуться дальше и что они понесут ощутимые потери.

Наступление РФ — Коваленко о ситуации на Сумском направлении, 20 марта Фото: Скриншот

Что происходит в Сумской области

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 20 апреля указано, что возле Сум ВС РФ провели 100 воздушных ударов, из них пять — пуски РСЗО. В целом по фронту насчитали сбросы 253 КАБов: видим, что на Сумском направлении использовали почти треть. В последнем отчете не указано, сколько штурмов провели россияне, а в предыдущем, за 19 апреля, упоминается только два.

На карте боевых действий аналитического проекта DeepState обозначены красные зоны вокруг Сум. Две крупнейшие — на севере в районе Юнаковки (площадь 224,25 кв. км) и на востоке в районе Грабовского, утраченного в декабре 2025 года (73,81 кв. км). Кроме того, есть другие прорывы между этими большими участками: например, рядом с Миропольским и селами Проходы-Марьино.

Наступление РФ — ситуация на Сумском направлении, 20 марта, DeepState Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ в Сумской области и об увеличении красных зон у границы. В частности, 13 апреля об этом рассказал представитель командования Виктор Трегубов, а карта аналитиков показала прорыв на отрезке между Покровкой и Степками. 14 апреля появилась информация, что солдаты ВС РФ используют газовые трубы для прорыва на Сумы.

Напоминаем, российские власти планируют создать буферную зону в Сумской области, пояснил командующий Группировки объединенных сил Михаил Драпатий в интервью "Украинской правде". Кроме того, украинская разведка предупредила о вероятности угрозы из Приднестровья. Ко всему, президент Зеленский сообщил о том, что Беларусь может готовиться к вторжению, потому что строит дороги к украинской границе.