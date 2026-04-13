ВС РФ усилили наступление в Сумской области: возле каких сел активизировались россияне, — Трегубов

Вооруженные силы Российской Федерации усилили давление на крайнем восточном отрезке фронта в Сумской области, сообщил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. В регионе есть несколько "вклинений" войск противника на глубину до полутора километров. Какова ситуация на границе Сумщины в день, когда завершилось Пасхальное перемирие?

Суммарно в Харьковской и Сумской области украинское командование насчитало 18 атак ВС РФ, сказал Трегубов в эфире телемарафона. На самом деле на данном направлении это почти стандартный показатель, но во время перемирия атак стало все же больше. По словам представителя Генштаба, ощущение, что РФ прекратила огонь, не было. Ко всему, произошла активизация противника под Сумами, добавил военный. Речь идет о давлении в районе села Грабовское и южнее этого населенного пункта.

Трегубов отметил, что в Сумской области действительно "россияне заметно активизировались". Кроме Грабовского, представитель командования не назвал других точек вклинения, но уточнил, что одно направление — южнее этого села. Ориентировочная глубина активизации противника — до полутора километров, сказал военный.

"На юге от него россияне довольно активно пытаются продвигаться и наращивать свои зоны контроля. Конечно, речь идет о небольших расстояниях, речь идет о где-то почти километр-полтора от границы, но все равно неприятно", — пояснил Трегубов в эфире телемарафона.

На карте проекта DeepState видим, что вокруг Грабовского — красная зона контроля ВС РФ, которая тянется от точки в 5 км к югу от этого населенного пункта до Покровки и Степок. Ориентировочная площадь — около 50,75 кв. км. При этом нет других серых или красных участков до административной границы Харьковской области. В то же время севернее — еще зона возле Кондратьевки (Курская область), Александрии, напротив Садков, от Юнаковки до Константиновки, возле Бессаловки, Титкино (Курская область), Харьковки, Комаровки, Сидоровки, Бобылевки, Сопича.

Наступление РФ — ситуация в Сумской области 13 апреля, DeepState Фото: DeepState

Согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 20 обстрелов и один штурм. Больше всего штурмов ВС РФ — под Покровском (20), и Константиновкой (15).

Отметим, Фокус писал о ситуации в Грабовском Сумской области, которое попало в оккупацию с конца 2025 года. Как рассказали аналитики и военные, подразделения ВС РФ зашли в населенный пункт накануне Нового года воспользовавшись слабой обороной, и депортировали оттуда несколько десятков гражданских жителей. Кроме того, в плен попали полтора десятка бойцов ВСУ: еще 23 декабря зона оккупации составляла 3,93 кв. км, а за четыре месяца она выросла почти в 12 раз.

