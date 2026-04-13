ВС РФ оккупировали Мирное: почему ВСУ нужно перестроить оборону под Запорожьем, — эксперт (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются изменить вектор атак на южном отрезке фронта, пояснил военный эксперт. Ситуация переходит в формат встречных боев, где успех Вооруженных сил Украины зависит от дополнительных ресурсов. Сможет ли украинское командование "срезать" фланги россиян и превратится ли Орехов в новую "крепость"?

Российские войска получили возможность атаковать позиции ВСУ на Ореховском направлении дугой с запада на восток, а не как раньше — с юга на север, сказал директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Петр Лакийчук в комментарии медиа "Киев24". В то же время ВСУ проводят контрнаступательные действия севернее и имеют шанс зайти в тыл подразделениям ВС РФ, которые давят на Орехов. Впрочем, российское командование не видит в этом особой угрозы из-за недостатка украинских резервов. Учитывая это, по мнению эксперта, может появиться новая "крепость", которую придется оборонять от наступления с трех сторон.

Відео дня

Орехову угрожает 5-я армия ВС РФ, уточнил гость студии. Между тем севернее [согласно карте, это район Гуляйполя-Александровки — ред.] происходят встречные бои, в которых участвуют российские подразделения, которые успели перегруппироваться. Между тем появилась новая угроза западнее и восточнее Орехова, и поэтому ВСУ следовало бы изменить тактику обороны, пояснил эксперт.

"Те силы пятой армии, которые рвутся на запад, это как раз угроза для нашего Ореховского узла обороны, то есть там уже сейчас следует перенастраивать оборону от север-юг на такое полукольцо, ожидая вражеского наступления и с востока. Это такой может стать еще одной очередной крепостью", — сказал Лакийчук.

У ВСУ может быть в планах зайти в тыл 5-й армии, если украинцы будут иметь успехи севернее Орехова, слышно на видео. Но это произойдет только в случае, если появятся новые ресурсы, добавил эксперт. Если же этого не будет, то придется подождать 1-3 месяца, чтобы понять, какое направление наступления ВС РФ станет основным, подытожил он.

Наступление РФ — события под Запорожьем

Генштаб ВСУ рассказал о ходе Пасхального перемирия, которое длилось около полутора суток. Согласно данным командования, ВС РФ нарушили режим временного прекращения огня почти 11 тыс. раз и при этом проводили штурмовые действия: под Покровском — горячее всего (28 атак), а на Ореховском направлении активности не было.

Отметим, Фокус писал об отчете аналитиков проекта DeepState, в котором говорилось о потере села Мирное на Ореховском направлении. На карте боевых действий линия фронта сместилась на север и вышла за пределы населенного пункта, который полностью попал под контроль ВС РФ. Севернее, на расстоянии 3,5 км, — село Гуляйпольское, расположенное на одной линии с Ореховым (в 22 км к западу). Карта показывает, что вокруг Орехова образуется дуга, которая тянется с запада от Малых Щербаков через Копачи-Новопокровку до Мирного на востоке.

Наступление РФ — ситуация на Ореховском направлении, 13 апреля, DeepState

