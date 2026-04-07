Цель в 409 тысяч не достигнута: в РФ начались проблемы с набором в армию, — ISW

Российские вооруженные силы испытывают нехватку личного состава и не могут набрать достаточное количество солдат по контракту для восполнения потерь на передовой. Цель в 409 тысяч новобранцев не была достигнута.

Для достижения годового целевого показателя по набору солдат Министерству обороны России необходимо набирать 1100-1150 солдат в день, но в первые три месяца 2026 года оно смогло набирать в среднем только 940 солдат по контракту в день. Но рекрутеры планируют добирать недостачу Центральном и Приволжском федеральных округах, а также на оккупированных территориях Украины, сообщает Институт изучения войны.

Украинская инициатива "Я хочу жить", которая помогает российским солдатам сдаваться в плен, сообщила 6 апреля, что Министерство обороны России набрало меньше солдат за первые три месяца 2026 года, чем необходимо для достижения целевого показателя набора 409 000 солдат по контракту к 2026 году. При этом около 24 процентов всех солдат по контракту находятся под следствием или осуждены, и что почти 40 процентов из них являются должниками.

Відео дня

Данные указывают на то, что российским рекрутерам удалось набрать около 80 456 человек за первые три месяца 2026 года, а данные Генерального штаба Украины свидетельствуют о 85 290 потерях российских войск за тот же период. Российские потери могут быть даже выше, чем указывают данные Генерального штаба Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска потеряли более 35 000 солдат только в марте, в то время как Генеральный штаб Украины сообщил о 30 800 российских потерях в марте.

Владимир Путин, вероятно, по-прежнему стремится компенсировать значительную негативную реакцию, которую вызовет любой будущий ограниченный призыв в резерв. В то же время глава Кремля не хочет резко увеличивать финансовые стимулы для новобранцев из-за опасений за федеральный бюджет, несмотря на любые выгоды, которые Кремль получает от повышения цен на нефть в связи с продолжающейся войной на Ближнем Востоке и частичной отменой санкций США в отношении России.

В РФ пытаются набирать новобранцев где получится

Но при этом 12 субъектов РФ увеличили единовременные бонусы за подписание контрактов на 50-80% с середины февраля 2026 года. Российские власти также недавно активизировали свои усилия по принудительной тайной мобилизации в начале 2026 года.

Сообщается, что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поручил крупным университетам обеспечить, чтобы не менее двух процентов студентов подписывали контракты с Министерством обороны, а губернатор Рязанской области Павел Малков издал указ, обязывающий средние и крупные предприятия Рязанской области отбирать сотрудников для подписания контрактов с Министерством обороны РФ.

Россия сталкивается с растущими проблемами в сфере набора личного состава, поскольку число россиян, готовых подписать контракты, сокращается. Еще в феврале 2025 года ISW прогнозировал, что Россия, вероятно, столкнется с рядом проблем с людскими ресурсами через 12-18 месяцев, если ВСУ продолжат ликвидировать оккупантов с той же интенсивностью.

Напоминаем, 19 марта появился материал Фокуса о деталях наступления ВС РФ на Запорожском направлении, в котором военные эксперты и обозреватели объяснили, почему россияне задействовали "лошадей и мотоциклы".

Также мы рассказывали, как российские торговцы людьми продают рабов в военные комиссариаты — для участия в войне против Украины.