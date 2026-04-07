Ціль у 409 тисяч не досягнута: у РФ почалися проблеми з набором в армію, — ISW

Російські збройні сили відчувають брак особового складу і не можуть набрати достатню кількість солдатів за контрактом для заповнення втрат на передовій. Мета в 409 тисяч новобранців не була досягнута.

Для досягнення річного цільового показника з набору солдатів Міністерству оборони Росії необхідно набирати 1100-1150 солдатів на день, але в перші три місяці 2026 року воно змогло набирати в середньому тільки 940 солдатів за контрактом на день. Але рекрутери планують добирати нестачу в Центральному і Приволзькому федеральних округах, а також на окупованих територіях України, повідомляє Інститут вивчення війни.

Українська ініціатива "Я хочу жити", яка допомагає російським солдатам здаватися в полон, повідомила 6 квітня, що Міністерство оборони Росії набрало менше солдатів за перші три місяці 2026 року, ніж необхідно для досягнення цільового показника набору 409 000 солдатів за контрактом до 2026 року. При цьому близько 24 відсотків усіх солдатів за контрактом перебувають під слідством або засуджені, і що майже 40 відсотків із них є боржниками.

Дані вказують на те, що російським рекрутерам вдалося набрати близько 80 456 осіб за перші три місяці 2026 року, а дані Генерального штабу України свідчать про 85 290 втрат російських військ за той самий період. Російські втрати можуть бути навіть вищими, ніж вказують дані Генерального штабу України. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська втратили понад 35 000 солдатів тільки в березні, тоді як Генеральний штаб України повідомив про 30 800 російських втрат у березні.

Володимир Путін, ймовірно, як і раніше, прагне компенсувати значну негативну реакцію, яку викличе будь-який майбутній обмежений заклик до резерву. Водночас глава Кремля не хоче різко збільшувати фінансові стимули для новобранців через побоювання за федеральний бюджет, незважаючи на будь-які вигоди, які Кремль отримує від підвищення цін на нафту через тривалу війну на Близькому Сході та часткове скасування санкцій США щодо Росії.

У РФ намагаються набирати новобранців де вийде

Але при цьому 12 суб'єктів РФ збільшили одноразові бонуси за підписання контрактів на 50-80% із середини лютого 2026 року. Російська влада також нещодавно активізувала свої зусилля щодо примусової таємної мобілізації на початку 2026 року.

Повідомляють, що міністр науки і вищої освіти Росії Валерій Фальков доручив великим університетам забезпечити, щоб щонайменше два відсотки студентів підписували контракти з Міністерством оборони, а губернатор Рязанської області Павло Малков видав указ, що зобов'язує середні та великі підприємства Рязанської області відбирати співробітників для підписання контрактів із Міністерством оборони РФ.

Росія стикається зі зростаючими проблемами у сфері набору особового складу, оскільки кількість росіян, готових підписати контракти, скорочується. Ще в лютому 2025 року ISW прогнозував, що Росія, ймовірно, зіткнеться з низкою проблем із людськими ресурсами за 12-18 місяців, якщо ЗСУ продовжать ліквідовувати окупантів із тією ж інтенсивністю.

