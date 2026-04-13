ЗС РФ окупували Мирне: чому ЗСУ потрібно перебудувати оборону під Запоріжжям, — експерт (відео)

Збройні сили Російської Федерації намагаються змінити вектор атак на південному відтинку фронту, пояснив військовий експерт. Ситуація переходить у формат зустрічних боїв, де успіх Збройних сил України залежить від додаткових ресурсів. Чи зможе українське командування "зрізати" фланги росіян і чи перетвориться Оріхів на нову "фортецю"?

Російські війська отримали можливість атакувати позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку дугою з заходу на схід, а не як раніше — з півдня на північ, сказав директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Петро Лакійчук у коментарі медіа "Київ24". Водночас ЗСУ проводять контрнаступальні дії північніше і мають шанс зайти в тил підрозділам ЗС РФ, які тиснуть на Оріхів. Втім, російське командування не бачить у цьому особливої загрози через нестачу українських резервів. З огляду на це, на думку експерта, може з'явитись нова "фортеця", яку доведеться обороняти від наступу з трьох боків.

Оріхову загрожує 5-та армія ЗС РФ, уточнив гість студії. Тим часом північніше [згідно з картою, це район Гуляйполя-Олександрівки — ред.] відбуваються зустрічні бої, у яких беруть участь російські підрозділи, які встигли перегрупуватись. Тим часом з'явилась нова загроза західніше та східніше Оріхова, і тому ЗСУ варто було б змінити тактику оборону, пояснив експерт.

"От ті сили п'ятої армії, які рвуться на захід, це якраз загроза для нашого Оріхівського вузла оборони, тобто там вже зараз слід переналаштовувати оборону від північ-південь на таке напівкільце, очікуючи ворожих ворожого наступу і зі сходу. Це такий може стати ще однією черговою фортецею", — сказав Лакійчук.

У ЗСУ може бути в планах зайти у тил 5-ій армії, якщо українці матимуть успіхи північніше від Оріхова, чути на відео. Але це станеться лише у випадку, якщо з'являться нові ресурси, додав експерт. Якщо ж цього не буде, то доведеться зачекати 1-3 місяці, щоб зрозуміти, який напрямок наступу ЗС РФ стане основним, підсумував він.

Генштаб ЗСУ розповів про хід Великоднього перемир'я, яке тривало близько півтори доби. Згідно з даними командування, ЗС РФ порушили режим тимчасового припинення вогню майже 11 тис. разів і при цьому проводили штурмові дії: під Покровськом — найгарячіше (28 атак), а на Оріхівському напрямку активності не було.

Зазначимо, Фокус писав про звіт аналітиків проєкту DeepState, у якому ішлося про втрату села Мирне на Оріхівському напрямку.На карті бойових дій лінія фронту змістилась на північ та вийшла за межі населеного пункту, який повністю потрапив під контроль ЗС РФ. Північніше, на відстані 3,5 км, — село Гуляйпільське, розташоване на одній лінії з Оріховим (за 22 км на захід). Карта показує, що навколо Оріхова утворюється дуга, яка тягнеться з заходу від Малих Щербаків через Копачі-Новопокровку до Мирного на сході.

Наступ РФ — ситуація на Оріхівському напрямку, 13 квітня, DeepState Фото: DeepState

Нагадуємо, 11 квітня аналітики DeepState опублікували кадри нового злочину ЗС РФ, коли росіяни атакували евакуаційну команду ЗСУ на лінії фронту.