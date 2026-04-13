ЗС РФ посилили наступ в Сумській області: біля яких сіл активізувались росіяни, — Трегубов

Збройні сили Російської Федерації посилили тиск на крайньому східному відтинку фронту в Сумській області, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. У регіоні є кілька "вклинень" військ противника на глибину до півтора кілометра. Яка ситуація на кордоні Сумщини у день, коли завершилось Великоднє перемир'я?

Сумарно у Харківській та Сумській області українське командування нарахувало 18 атак ЗС РФ, сказав Трегубов в ефірі телемарафону. Насправді на даному напрямку це майже стандартний показник, але під час перемир'я атак стало все ж більше. Зі слів речника Генштабу, відчуття, що РФ припинила вогонь, не було. До всього, сталась активізація противника під Сумами, додав військовий. Ідеться про тиск в районі села Грабовське та південніше цього населеного пункту.

Наступ РФ — див. слова Трегубова о 9 год 15 хв

Трегубов наголосив, що в Сумській області справді "росіяни помітно активізувалися". Окрім Грабовського, представник командування не назвав інших точок вклинення, але уточнив, що один напрямок — південніше від цього села. Орієнтовна глибина активізації противника — до півтора кілометра, сказав військовий.

Відео дня

"На півдні від нього росіяни доволі активно намагаються просуватися та нарощувати свої зони контролю. Звісно, мова йде про невеликі відстані, мова йде про десь майже кілометр-півтора від кордону, але все одно неприємно", — пояснив Трегубов в ефірі телемарафону.

Наступ РФ — що відбувається в Сумській області

На карті проєкт DeepState бачимо, що навколо Грабовського — червона зона контролю ЗС РФ, яка тягнеться від точки за 5 км на південь від цього населеного пункту до Покровки та Степок. Орієнтовна площа — близько 50,75 кв. км. При цьому немає інших сірих чи червоних ділянок до адміністративної межі Харківської області. Водночас північніше — ще зона біля Кондратьєвки (Курська область), Олександрії, навпроти Садків, від Юнаківки до Костянтинівки, біля Безсалівки, Тіткиного (Курська область), Харківки, Комарівки, Сидорівки, Бобилівки, Сопича.

Наступ РФ — ситуація в Сумській області 13 квітня, DeepState Фото: DeepState

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 квітня зафіксували 20 обстрілів та один штурм. Найбільше штурмів ЗС РФ — під Покровськом (20), та Костянтинівкою (15).

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію у Грабовському Сумської області, яке потрапило в окупацію з кінця 2025 року. Як розповіли аналітики та військові, підрозділи ЗС РФ зайшли в населений пункт напередодні Нового року скориставшись слабкою обороною та депортували звідти кілька десятків цивільних жителів. Крім того, у полон потрапили півтора десятка бійців ЗСУ: ще 23 грудня зона окупації становила 3,93 кв. км, а за чотири місяці вона зросла у майже 12 разів.

