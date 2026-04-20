Воєнкорка заявила про загрозу "напівоточення Сум": яка відповідь РНБО та що показують аналітики

На кордоні Сумської області посилились удари керованих авіабомб (КАБів) та діють малі штурмові групи, і тому виникає загроза напівоточення Сум, написала воєнкорка Юлія Кирієнко-Мерінова. Аналітичні карти показують нові зони прориву на кордоні, розростання "червоних зон" з окупацією. Українське командування інформує про 100 повітряних ударів, а влада підтверджує спроби інфільтрації під прикриттям весняної зелені. Що відбувається під Сумами та на Курському напрямку фронту?

Російські війська намагаються наступати на Суми з двох напрямків — з півночі та сходу, ідеться у дописі Кирієнко у Telegram-каналі. Противник тисне на позиції двох українських бригад, які тримають тут оборону, тим часом на кордоні є чотири прориви. Зі слів воєнкорки, росіяни завдають масованих повітряних ударів та діють малими групами.

Допис Кирієнко з'явився у мережі зранку 20 квітня. Воєнкорка написала про тиск ЗС РФ на позиції двох бригад та попередила про загрозу для Сум, на які тиснуть російські війська з двох боків.

"Найгірша ситуація, що може бути: Суми можуть опинитись в напівоточенні", — написала воєнкорка, яка регулярно працює над репортажами на прифронтових територіях та спілкується з бійцями Сил оборони про ситуацію на фронті.

Наступ РФ — Кирієнко про напівоточення Сум, 20 березня

Воєнкорка не вказала назви бригад, від яких залежить оборона Сум, та не уточнила темпи просування противника.

Наступ РФ — відповідь РНБО на заяву про Суми

На ситуацію з Сумами відреагував глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram-каналі. Посадовець написав, що в Сумській області справді фіксують спроби "просочування" малих штурмових груп під прикриттям зелених насаджень. З його слів, оборона тримається, а прорив вглибину на сьогодні немає. Коваленко також запевнив, що Сили оборони роблять все можливе, що ЗС РФ не могли просунутись далі й що вони зазнають відчутних втрат.

Наступ РФ — Коваленко про ситуацію на Сумському напрямку, 20 березня

Що відбувається у Сумській області

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 квітня вказано, що біля Сум ЗС РФ провели 100 повітряних ударів, з них п'ять — пуски РСЗВ. В цілому по фронту нарахували скиди 253 КАБів: бачимо, що на Сумському напрямку використали майже третину. У останньому звіті не вказано, скільки штурмів провели росіяни, а у попередньому, за 19 квітня, згадується лише два.

На карті бойових дій аналітичного проєкту DeepState позначені червоні зони навколо Сум. Дві найбільші — на півночі в районі Юнаківки (площа 224,25 кв. км) та на сході в районі Грабовського, втраченого у грудні 2025 року (73,81 кв. км). Крім того, є інші прориви між цими великими ділянками: наприклад, поруч з Миропільським та селами Проходи-Мар'їне.

Наступ РФ — ситуація на Сумському напрямку, 20 березня, DeepState

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ в Сумській області та про збільшення червоних зон біля кордону. Зокрема, 13 квітня про це розповів речник командування Віктор Трегубов, а карта аналітиків показала прорив на відтинку між Покровкою та Степками. 14 квітня з'явилась інформація, що солдати ЗС РФ використовують газові труби для прориву на Суми.

Нагадуємо, російська влада планує створити буферну зону в Сумській області, пояснив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий в інтерв'ю "Українській правді". Крім того, українська розвідка попередила про ймовірність загрози з Придністров'я. До всього, президент Зеленський повідомив про те, що Білорусь може готуватись до вторгнення, бо будує дороги до українського кордону.