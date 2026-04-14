На Сумщині відбуваються штурмові спроби ЗС РФ: знов повзли по газових трубах (відео)

В Сумській області диверсанти Збройних сил Російської Федерації намагаються інфільтруватись в тил українських позицій, але загрози для Сум немає, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Як показало відео Сил оборони, щоб проникнути в тил, росіяни лізли по газовій трубі та використовували погану погоду. Чим особлива тактика російського командування та як українські військові спинили спробу штурму?

Спроби прориву кордону в Сумській області відбулись у зоні відповідальності 71 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, ідеться у дописі Коваленка у Telegram-каналі. Посадовець підтвердив посилення штурмових дій ЗС РФ, але запевнив, що загрози для Сум немає. Основна зона атаки зосереджена у прикордонній місцевості, наголосив він. На відео 71 ОАеМБр бачимо, як дрони виявили понад десяток російських солдатів, які намагались підібратись до українських позицій. При цьому вони розділились на три групи та використали газові труби. БпЛА виявили спробу пробратись під землею: у кадр потрапили виходи труб на поверхню, замасковані гілками, але ворогу це не допомогло, розповіли бійці.

Наступ РФ — спроба прориву в Сумській області, 13-14 квітня

Командування ЗС РФ надіслало 29 диверсантів, які хотіли по газовій трубі зайти в тил 71 бригаді, пояснили військові. Уточнюється, що це не перший такий випадок на ділянці кордону, який контролює бригада: раз за разом росіяни використовують труби, їх виявляють та знешкоджують, а потім спроби повторюються. З останньою ДРГ відбулось те ж саме завдяки злагодженій роботі розвідки, екіпажів БпЛА та артилерії, пояснили бійці. На відео зафіксовано хід операції: як розвідувані дрони виявили противника і як ударні БпЛА та артилерія гатять по виявлених цілях.

"Усі виявлені цілі знищено – схоже, що справжньою метою окупантів є "самодемілітаризація", — підсумували у 71 бригаді.

У дописі українського підрозділу не вказано, на якому саме відтинку кордону в Сумській області відбулась невдала спроба інфільтрації через газову трубу.

Наступ РФ — що відбувається в Сумській області

Зазначимо, увечері 13 квітня аналітики проєкту DeepState повідомили про наступ РФ в Сумській області та про появу нових червоних зон. З'ясувалось, що росіяни просунулись біля населених пунктів Миропільське, Мар'їного та Новодмитрівки. При цьому біля перших двох точок вперше з'явились зони, контрольовані ЗС РФ. Ще зранку 13 квітня росіяни окупували 50,75 кв. км поруч з Грабовським, а потім аналітики уточнили, що є ще одна червона зона на 10,61 кв. км біля Миропільського (північніше), 3,4 кв. км біля Мар'їного, а біля Грабовського зона окупації зросла до 56,73 кв. км. Інформацію про просування противника підтвердила пресслужба 14 армійський корпус: заявили, що на кордоні Сумської області довелось відійти на нові рубежі оборони через загрозливу ситуацію.

Наступ РФ — ситуація в Сумській області біля Миропільського, Мар'їного, Новодмитрівки, 14 квітня, DeepState Фото: DeepState

Тим часом речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов 13 квітня повідомив у ефірі телемарафону, що ЗС РФ посилили штурмові дії в Сумській області. З його слів, росіяни збільшили тиск поруч з селом Грабовським та у районах, розташованих південніше.

Нагадуємо, 13 квітня військовий експерт розповів про загрозу на ще одному відтинку — на Оріхівському напрямку: пояснив, чому може з'явитись ще одна "фортеця", яку атакуватись з трьох боків.