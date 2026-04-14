На Сумщине происходят штурмовые попытки ВС РФ: снова ползли по газовым трубам (видео)

В Сумской области диверсанты Вооруженных сил Российской Федерации пытаются инфильтроваться в тыл украинских позиций, но угрозы для Сум нет, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Как показало видео Сил обороны, чтобы проникнуть в тыл, россияне лезли по газовой трубе и использовали плохую погоду. Какие особенности тактики российского командования и как украинские военные пресекли попытку штурма?

Попытки прорыва границы в Сумской области состоялись в зоне ответственности 71 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, говорится в сообщении Коваленко в Telegram-канале. Чиновник подтвердил усиление штурмовых действий ВС РФ, но заверил, что угрозы для Сум нет. Основная зона атаки сосредоточена в приграничной местности, подчеркнул он. На видео 71 ОАэМБр видим, как дроны обнаружили более десятка российских солдат, которые пытались подобраться к украинским позициям. При этом они разделились на три группы и использовали газовые трубы. БпЛА обнаружили попытку пробраться под землей: в кадр попали выходы труб на поверхность, замаскированные ветвями, но врагу это не помогло, рассказали бойцы.

Наступление РФ — попытка прорыва в Сумской области, 13-14 апреля

Командование ВС РФ прислало 29 диверсантов, которые хотели по газовой трубе зайти в тыл 71 бригаде, пояснили военные. Уточняется, что это не первый такой случай на участке границы, который контролирует бригада: раз за разом россияне используют трубы, их обнаруживают и обезвреживают, а затем попытки повторяются. С последней ДРГ произошло то же самое благодаря слаженной работе разведки, экипажей БпЛА и артиллерии, пояснили бойцы. На видео зафиксирован ход операции: как разведывательные дроны обнаруживают противника и как ударные БпЛА и артиллерия бьют по выявленным целям.

"Все обнаруженные цели уничтожены — похоже, что настоящей целью оккупантов является "самодемилитаризация", — подытожили в 71 бригаде.

В заметке украинского подразделения не указано, на каком именно отрезке границы в Сумской области состоялась неудачная попытка инфильтрации через газовую трубу.

Наступление РФ — что происходит в Сумской области

Отметим, вечером 13 апреля аналитики проекта DeepState сообщили о наступлении РФ в Сумской области и о появлении новых красных зон. Выяснилось, что россияне продвинулись возле населенных пунктов Миропольское, Марьино и Новодмитровка. При этом у первых двух точек впервые появились зоны, контролируемые ВС РФ. Еще утром 13 апреля россияне оккупировали 50,75 кв. км рядом с Грабовским, а потом аналитики уточнили, что есть еще одна красная зона на 10,61 кв. км возле Миропольского (севернее), 3,4 кв. км возле Марьиного, а возле Грабовского зона оккупации выросла до 56,73 кв. км. Информацию о продвижении противника подтвердила пресс-служба 14 армейского корпуса: заявили, что на границе Сумской области пришлось отойти на новые рубежи обороны из-за угрожающей ситуации.

Наступление РФ — ситуация в Сумской области возле Миропольского, Марьино, Новодмитровки, 14 апреля, DeepState Фото: DeepState

Между тем спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов 13 апреля сообщил в эфире телемарафона, что ВС РФ усилили штурмовые действия в Сумской области. По его словам, россияне увеличили давление рядом с селом Грабовским и в районах, расположенных южнее.

Напоминаем, 13 апреля военный эксперт рассказал об угрозе на еще одном отрезке — на Ореховском направлении: объяснил, почему может появиться еще одна "крепость", которую будут атаковать с трех сторон.