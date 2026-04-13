ВСУ отошли на новые рубежи в Сумской области: что известно

Пресс-служба 14 армейского корпуса в Facebook 13 апреля сообщила о ситуации в районе населенного пункта Миропольское. Она остается сложной и напряженной. Из-за интенсивности боевых действий и превосходства противника в силах и технике подразделения Сил обороны Украины, для сохранения жизни личного состава, отошли на заранее подготовленные позиции, где и в дальнейшем держат оборону.

"Противнику наносится огневое поражение артиллерийскими подразделениями, подразделениями беспилотных систем и другими огневыми средствами. Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям", — сообщил 14 армейский корпус.

В то же время, граждан призывают пользоваться только официальными сообщениями и проверенной информацией.

Напомним, что в Сумской области российские войска усилили наступательные действия, в частности в районе пограничных общин. Силы обороны Украины отражают атаки и сдерживают продвижение противника. Бои сопровождаются активным применением артиллерии и беспилотников.

Ранее мы также информировали, что в России фиксируют дефицит зенитных ракетных комплексов "Панцирь". Из-за этого противник начал создавать гибридные системы ПВО, комбинируя различные типы вооружения. Такие решения свидетельствуют о проблемах с обеспечением полноценной противовоздушной обороны.