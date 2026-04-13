ЗСУ відійшли на нові рубежі в Сумській області: що відомо

Пресслужба 14 армійського корпусу повідомила про напружену ситуацію в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області. Там тривають інтенсивні бойові дії.

Пресслужба 14 армійського корпусу у Facebook 13 квітня повідомила про ситуацію в районі населеного пункту Миропільське. Вона залишається складною та напруженою. Через інтенсивність бойових дій і перевагу противника в силах і техніці підрозділи Сил оборони України, задля збереження життя особового складу, відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, де й надалі тримають оборону.

"Противнику завдається вогневе ураження артилерійськими підрозділами, підрозділами безпілотних систем та іншими вогневими засобами. Сили оборони України контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій", — повідомив 14 армійський корпус.

Водночас, громадян закликають користуватися лише офіційними повідомленнями та перевіреною інформацією.

Нагадаємо, що у Сумській області російські війська посилили наступальні дії, зокрема в районі прикордонних громад. Сили оборони України відбивають атаки та стримують просування противника. Бої супроводжуються активним застосуванням артилерії та безпілотників.

Раніше ми також інформували, що в Росії фіксують дефіцит зенітних ракетних комплексів "Панцир". Через це противник почав створювати гібридні системи ППО, комбінуючи різні типи озброєння. Такі рішення свідчать про проблеми із забезпеченням повноцінної протиповітряної оборони.