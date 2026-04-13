У России не хватает "Панцирей": зачем враг начал создавать гибридные системы ПВО, — "Флеш"

Российская система противовоздушной обороны все чаще демонстрирует признаки перегрузки и нехватки ресурсов на фоне регулярных украинских ударов по военным и инфраструктурным объектам. Из-за этого российское командование вынуждено постоянно "латать дыры" в обороне и перебрасывать средства ПВО между различными регионами, что, в свою очередь, создает новые уязвимые участки.

Как сообщил в своем Telegram-канале советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, в российском городе Орел была зафиксирована необычная конструкция — автомобильная пусковая установка, приспособленная под ракеты класса "воздух-воздух" Р-77-1. Такая импровизация, по его оценке, может свидетельствовать о попытках компенсировать недостаток штатных зенитных систем.

В целом Россия пытается противодействовать украинским дальнобойным ударам за счет ПВО, однако даже ключевые комплексы вроде "Панциря" не способны закрыть огромную территорию страны. В результате возникает ситуация, когда часть объектов приходится защищать нештатными или временными решениями.

Фото гибридной системы ПВО в российском городе Орел Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Как Украина создает "дыры" в российском ПВО

Полковник запаса Роман Свитан в комментарии для "24 канала" пояснил, что Украина сознательно меняет направления ударов по российской инфраструктуре — от северных портов в районе Ленинградской области до объектов на юге, в частности в районе Новороссийска. В целом, такая стратегия заставляет российское командование постоянно реагировать и перебрасывать системы ПВО с одних участков на другие. В итоге это приводит к тому, что отдельные районы временно остаются менее защищенными. Именно в такие моменты, по словам эксперта, украинские силы получают возможность наносить новые удары по важным целям.

Кроме того, по его словам, что российская ПВО работает под постоянным давлением и не успевает восстанавливать потери — как в технике, так и в радиолокационных средствах, и из-за этого новые комплексы часто вводятся в работу без полноценной подготовки и надлежащего эшелонированного прикрытия.

По его оценке, в России постепенно формируется системный дефицит противовоздушной обороны. Это открывает дополнительные возможности для ударов по критической инфраструктуре, прежде всего энергетической. Несмотря на попытки удержать экспорт нефти на стабильном уровне, повреждения терминалов, резервуаров и логистических узлов заставляют россиян работать в условиях постоянных аварийных решений.

В комментарии изданию эксперт отметил, что Украина может долгосрочно давить на Россию из-за нескольких стратегических слабых мест, которые сложно полностью защитить или компенсировать.

В частности, речь идет о возможности влияния даже на центральные управленческие районы, где удары имеют прежде всего психологический эффект и показывают насколько их системы безопасности уязвимы. Более того, он обратил внимание на энергетический сектор России — огромную сеть нефтегазовых объектов, которые из-за своей масштабности просто невозможно полностью прикрыть, поэтому они и остаются постоянной мишенью.

Еще одним чувствительным направлением он называет Крым, где сложные географические условия затрудняют построение устойчивой обороны. По его словам, там работает истощающая логика: сначала выбиваются элементы противовоздушной обороны, после чего российская сторона вынуждена срочно перебрасывать новые силы, которые снова попадают под удары, что постепенно снижает общий оборонный потенциал.

Ранее Фокус писал, что Россия значительно расширила систему противовоздушной обороны вокруг Москвы. В частности, были возведены специализированные башни для размещения зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1". Так, с мая по сентябрь 2025 года вокруг столицы РФ было возведено примерно 43 новые башни.

Также сообщалось, что весной возле резиденции главы Кремля на Валдае было построено семь новых точек для систем противовоздушной обороны малой дальности "Панцирь". В целом, общее количество размещенных комплексов достигло уже 27 штук.