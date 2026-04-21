П'ята "окупація" Луганщини і 12 км до Слов'янська: Герасимов розповів про нові "перемоги" ЗС РФ

Начальник генштабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов розповів росіянами про нові "успіхи" на фронті та про "повну окупацію" Луганської області України, написали росЗМІ. Крім того, топофіцер РФ повідомив про взяття під контроль 1700 кв. км з початку року і про наближення до Слов'янська, Краматорська, Добропілля та до інших населених пунктів Донецької області. Про що говорить черговий звіт російського командування про "перемоги" і як далеко ЗС РФ від окупації Слов'янська?

Заяви Герасимова пролунали під час інспекційної поїздки в пункту управління угрупування "Юг" ЗС РФ, ідеться у дописі в Telegram росЗМІ "Агентство. Новости" з посиланням на пропагандистські ресурси Москви. Серед іншого, у його виступі пролунала інформація про те, що російські війська перебувають за 12 км від Слов'янська та за 7 км від Краматорська. Російські журналісти також помітили, що топофіцер ЗС РФ вп'яте говорив про "повну окупацію" Луганської області, при цьому така ж заява пролунала на початку квітня.

Інші заяви російського військового стосувались "успіхів" на півдні та сході України. За підрахунками Герасимова, з березня по квітень ЗС РФ окупували ще 700 кв. км, у в цілому за чотири місяці 2026 року — 1 700 кв. км. Крім того, він повідомив про контроль над 75% селища Новопавлівка на сході Дніпропетровської області, 70% Красного Лиману, просування на Добропілля і також про "оточення" підрозділів ЗСУ південніше Куп'янська-Вузлового. При цьому у каналі "Аналітика. Новости" зауважили, що аналогічна заява лунала 1 квітня, а перед цим — ще чотири рази: 2 жовтня 2025 року (висловився президент РФ Володимир Путін на Валдаї), на початку 2022 року (також Путін), у жовтні 2022 року (глава окупаційної адміністрації "ЛНР" Леонід Пасічник). На це також звернули увагу Z-блогери РФ, які опублікували скриншоти з відповідними заявами росЗМІ, ідеться у дописі.

Наступ РФ — попередні заяви Москви про окупацію Луганської області, 21 квітня Фото: Скриншот

Наступ РФ — дані Генштабу ЗСУ та аналітиків

На карті проєкту DeepState бачимо, що у Луганській області є частини, які продовжують перебувати під контролем ЗСУ. Крім того, у Донецькій області Україна контролює близько 7-8 тис. кв. км. До всього, весною головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирский доповів про звільнення 400 кв. км, а у каналі DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували 126 кв. км у лютому та близько 250 кв. км у січні, у березні — ще 160 кв. км.

Наступ РФ — ситуація у Луганській області, 21 квітня Фото: DeepState

Водночас, відповідно до позначеної лінії фронту на сході та півдні, ЗС РФ справді підійшли на 12 км до Слов'янська. Тим часом Новопавлівка Дніпропетровської області — на половину у сірій зоні, а червону зону окупації у цьому населеному пункті DeepState не показують.

Наступ РФ — ситуація під Слов'янськом 21 квітня Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про попередню заяву Герасимова про "успіхи наступу РФ" і про "повну окупацію Луганщини", яка пролунала 1 квітня 2026 року. На той час карта показувала, що Україна контролює 120 кв. км між Боровою та Новоселівкою: ідеться про місцевість між селами Новоєгорівка-Новосергіївка та Нововодянівка-Дружелюбівка.

Нагадуємо, 20 квітня у мережі з'явились заяви про загрозу напівоточення Сум через наступ РФ з півночі та сходу: командування спростувало інформацію та пояснило, що насправді відбувається.