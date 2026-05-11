Найгірші показники з 2023 року: ЗС РФ "ледве просуваються" по лінії фронту, — NYT

За середньомісячного просування російської армії, що спостерігається у 2026 році, РФ знадобиться щонайменше три десятиліття, аби повністю встановити контроль над українським Донбасом.

Попри намагання російського диктатора Володимира Путіна переконати президента США Дональда Трампа в успішному наступі ЗС РФ та неминучій перемозі РФ, ситуація на полі бою свідчить про інше. Про це пише видання The New York Post.

"Після успіхів наприкінці минулого року російські війська сповільнилися до повзучого темпу. У деяких частинах України вони втратили територію. За середньомісячного темпу просування, що спостерігається цього року, Росії знадобиться понад три десятиліття, щоб повністю захопити контроль над Донбасом, що Кремль поставив як умову для закінчення війни", — йдеться у публікації.

Відео дня

Проте аналітики вважають, що уповільнення просування росіян може бути тимчасовим і спричиненим зокрема сезонними чинниками. Влітку ситуація може бути іншою, оскільки просуванню може сприяти погода.

РФ зіштовхнулася з низкою невдач

Видання пише, що РФ вже зіштовхнулася у цьому році з низкою невдач. Блокування супутників Starlink, а також обмеження Кремлем Telegram значно ускладнили зв'язок між російськими військовими.

Україні натомість вдалося на деяких ділянках фронту останнім часом отримати перевагу — передусім, завдяки розвитку технологій, виробництва та тактики. РФ намагається не відставати зокрема у створенні кращих безпілотних технологій.

Дрони змусили ЗС РФ змінити стратегію

Активне застосування Збройними силами України безпілотників змусило російську армію змінити стратегію на полі бою. Тепер ЗС РФ найчастіше змушені проникати на території невеликими групами військових, що часто відбувається пішки. Через це на полі бою дедалі частіше виникає так звана "сіра зона".

"Найкраще, що вони можуть зробити, — це застосовувати тактику проникнення та атакувати мережі підтримки, розташовані досить далеко за лінією фронту, — націлюючись на українські дронні команди та логістичну підтримку. Але це не приносить швидких результатів. Вони ніби застрягли", — пояснила Дара Массіко, старша наукова співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Массіко також додала, що РФ наразі вважає поступове просування кращим підходом, оскільки їй ще не вдалося з'ясувати, як захопити та утримувати великі просування шляхом інфільтрації. Подібна тактика може вберегти росіян від ризикованих масштабних операцій, що можуть закінчитися провалом і поставити під сумнів питання перемоги РФ у цій війні.

Видання також пише, що щонайменше три авторитетні інституції, які стежать за ситуацією на полі бою, вказують на сповільнення темпів просування росіян. Йдеться про Інститут вивчення війни (ISW), Black Bird Group та DeepState. Відповідно до даних двох із них, траплялися місяці, упродовж яких РФ не лише не завойовувала, а й втрачала території.

Дані Black Bird вказують на те, що здобутки росіян на полі бою упродовж останніх трьох місяців стали найгіршими показниками для них з 2023 року.

Нагадаємо, 1 травня речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов розповів "УНІАН", що росіяни просунулися на Куп'янському напрямку: ворог намагається лізти по газових трубах.

Інститут вивчення війни писав, що ЗС РФ зазнають поразки і втрачають уже захоплені в Україні території.