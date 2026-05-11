В Кремле хотят завершения войны: о чем свидетельствуют заявления Путина, — The Guardian

Российский диктатор Владимир Путин столкнулся с волной беспокойства в Москве, поскольку война в Украине, которая унесла множество жизней и истощает экономику РФ, продолжается.

9 мая Путин неожиданно заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленским в третьей стране, как только удастся урегулировать все условия относительно возможного мирного соглашения. В то же время глава Кремля отметил, что война "идет к завершению", пишет The Guardian.

После этого двое высокопоставленных чиновников РФ поспешили с заявлениями, чтобы приуменьшить любую идею приближения окончания войны. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что достижение мирного соглашения займет "много времени".

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков предположил, что переговоры с Украиной могут возобновиться. Однако он не сказал, когда это возможно. Еще за несколько дней до того, в четверг, Ушаков заявлял, что Россия не видит оснований для проведения нового раунда переговоров с Киевом и Вашингтоном — до момента, когда Украина не выведет свои войска с Донбасса.

В то же время ситуация в РФ из-за продолжающейся войны в Украине осложняется. На традиционном параде к 9 мая не было привычной демонстрации военной техники. Между тем настроения у россиян ухудшаются, поскольку ситуация на поле боя также остается безвыходной.

"Российские войска находятся в состоянии почти полного застоя, и ни одна из сторон не приближается к прорыву", — говорится в материале.

Вооруженным силам РФ до сих пор не удалось захватить весь Донбасс. Продвижение российских войск в 2026 году замедлилось, и обе стороны демонстрируют признаки истощения и несут значительные потери.

Путин готовится вести переговоры с европейцами

На вопрос, готов ли Путин вести переговоры с европейскими представителями, кремлевский диктатор ответил утвердительно, назвав лучшим вариантом для этого назначение бывшего канцлера Герхарда Шредера.

Однако и в Украине, и в Европе к такой идее относятся скептически, пишет издание. Дело в том, что Шредер является близким другом Путина, а также имеет длительные связи с российским бизнесом и проектами. В официальном Берлине 10 мая заявили, что не воспринимают идею назначения Шредера на место главного переговорщика от ЕС по миру в Украине, писала "Европейская правда".

Напомним, 8 мая издание Financial Times сообщало, что ЕС готовится к переговорам с Россией по достижению мира.

Также российский оппозиционный проект "Досье" писал, что у Путина готовят сценарий на случай мира с Украиной.