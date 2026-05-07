Хотят "продать" народу "победу": у Путина готовят сценарий на случай мира с Украиной, — СМИ

Российские власти начали готовить информационный сценарий на случай завершения войны против Украины на фоне ухудшения экономической ситуации и усталости общества от затяжного конфликта. В администрации президента РФ якобы уже прорабатывают пропагандистские нарративы, которые должны убедить россиян воспринять потенциальные договоренности с Украиной как "победу" Кремля, даже несмотря на отсутствие заявленных результатов войны.

Как говорится в материале российского оппозиционного проекта "Досье", в Кремле еще в начале 2026 года начали готовить так называемый "образ победы" — комплекс тезисов и медийных кампаний, призванных объяснить российскому обществу возможное завершение войны без достижения первоначальных целей Москвы.

По данным журналистов, соответствующую презентацию в конце зимы якобы показывали узкому кругу чиновников, приближенных к первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко. В документе отмечается, что дальнейшее продолжение войны может повлечь серьезные последствия для российской экономики и внутренней стабильности страны.

Среди основных рисков в Кремле называют истощение ресурсов, необходимость масштабной мобилизации, повышение налогов, сокращение бизнеса, демографический кризис, усиление атак дронов по территории РФ и угрозу потери позиций в глобальном противостоянии с США.

В материале утверждается, что в администрации президента РФ рассматривают вариант соглашения, при котором Россия сохраняет контроль над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, а линия фронта в Херсонской и Запорожской областях фактически станет новой границей. При этом российские войска якобы должны покинуть территории Сумской и Харьковской областей.

Также в документе говорится, что западные санкции частично могут остаться в силе: европейские ограничения сохранятся, а американские — могут быть смягчены или отменены. В то же время президент Украины Владимир Зеленский, по этому сценарию, останется у власти, а так называемая "денацификация" будет иметь лишь символический характер.

Журналисты отмечают, что презентация не является частью официальных переговоров и скорее демонстрирует ожидания политического блока Кремля относительно возможного завершения войны и подготовки пропагандистского сопровождения.

Отдельный блок в документе посвящен тому, как российские власти планируют объяснять населению результат войны. Главный акцент предлагается делать не на "победе над Украиной", а на якобы противостоянии с "коллективным Западом". В Кремле хотят продвигать тезис, что Россия "сорвала планы Запада" и заставила оппонентов считаться со своей позицией.

К ключевым "достижениям" пропагандисты предлагают отнести сухопутный коридор в Крым, контроль над побережьем Азовского моря, доступ к ресурсам оккупированных территорий и увеличение количества русскоязычного населения.

В то же время особое беспокойство у администрации президента РФ вызывает реакция ультрапатриотической аудитории и так называемых "Z-блогеров". В документе их описывают как наиболее эмоциональную часть общества, которая может негативно воспринять завершение войны без захвата Киева.

Именно поэтому в Кремле якобы планируют организовать "эмоциональную переориентацию" лояльных военных блогеров и постепенно изменить их риторику в поддержку мира. Самых радикальных сторонников продолжения войны могут начать маргинализировать или обвинять в дискредитации армии.

Также внимание планируют уделить ветеранам войны, и, по замыслу кремлевских политтехнологов, их активность хотят направить в "мирное русло" — через участие в политических проектах, восстановлении оккупированных территорий, общественных инициативах или новых контрактах в так называемом "Африканском корпусе".

Для остального населения Кремль якобы готовит кампанию с демонстрацией "возвращения к нормальности". Среди предложенных мер — контролируемая "оттепель" в культурной сфере, возвращение политического юмора на телевидение, публичные дискуссии о мирном будущем РФ, продвижение историй успеха российского бизнеса в условиях санкций и даже частичная амнистия.

При этом в презентации не упоминается возможная отмена цензуры или разблокировка ограниченных ресурсов. Наоборот, авторы документа подчеркивают необходимость сохранять контроль над информационным пространством.

Как отмечает "Досье", пока неизвестно, поддержит ли такой сценарий глава Кремля Владимир Путин.

"Он, по крайней мере, никоим образом не намекал на скорое завершение конфликта. Но в случае с этой презентацией показательно то, что она была подготовлена незадолго до того, как президент признал часть проблем в стране, прежде всего в экономике", — пишет автор статьи.

Напомним, что 7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что мирные переговоры с Украиной являются "нецелесообразными", и в очередной раз выдвинул требование Кремля о выводе ВСУ с Донбасса. В Центре противодействия дезинформации отметили, что Россия не стремится к миру, а пытается получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя.

Также ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвала инициативу по прекращению огня и продолжила обстрелы украинских регионов. По его словам, Кремль ожидают зеркальные действия от Киева. Более того, президент подчеркнул — если российские власти думают только о проведении парада, а не о завершении войны, то о настоящем стремлении к миру речь не идет.