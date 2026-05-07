Хочуть "продати" народу "перемогу": у Путіна готують сценарій на випадок миру з Україною, — ЗМІ

Російська влада почала готувати інформаційний сценарій на випадок завершення війни проти України на тлі погіршення економічної ситуації та втоми суспільства від затяжного конфлікту. В адміністрації президента РФ нібито вже опрацьовують пропагандистські наративи, які мають переконати росіян сприйняти потенційні домовленості з Україною як "перемогу" Кремля, навіть попри відсутність заявлених результатів війни.

Як йдеться в матеріалі російського опозиційного проєкту "Досьє", у Кремлі ще на початку 2026 року почали готувати так званий "образ перемоги" — комплекс тез і медійних кампаній, покликаних пояснити російському суспільству можливе завершення війни без досягнення початкових цілей Москви.

За даними журналістів, відповідну презентацію наприкінці зими нібито показували вузькому колу чиновників, наближених до першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. У документі зазначається, що подальше продовження війни може спричинити серйозні наслідки для російської економіки та внутрішньої стабільності країни.

Серед основних ризиків у Кремлі називають виснаження ресурсів, необхідність масштабної мобілізації, підвищення податків, скорочення бізнесу, демографічну кризу, посилення атак дронів по території РФ та загрозу втрати позицій у глобальному протистоянні зі США.

У матеріалі стверджується, що в адміністрації президента РФ розглядають варіант угоди, за якої Росія зберігає контроль над окупованими частинами Донецької та Луганської областей, а лінія фронту у Херсонській і Запорізькій областях фактично стане новим кордоном. При цьому російські війська нібито мають залишити території Сумської та Харківської областей.

Також у документі йдеться, що західні санкції частково можуть залишитися чинними: європейські обмеження збережуться, а американські — можуть бути пом’якшені або скасовані. Водночас президент України Володимир Зеленський, за цим сценарієм, залишиться при владі, а так звана "денацифікація" матиме лише символічний характер.

Журналісти наголошують, що презентація не є частиною офіційних переговорів і радше демонструє очікування політичного блоку Кремля щодо можливого завершення війни та підготовки пропагандистського супроводу.

Окремий блок у документі присвячений тому, як російська влада планує пояснювати населенню результат війни. Головний акцент пропонується робити не на "перемозі над Україною", а на нібито протистоянні із "колективним Заходом". У Кремлі хочуть просувати тезу, що Росія "зірвала плани Заходу" та змусила опонентів рахуватися зі своєю позицією.

До ключових "досягнень" пропагандисти пропонують зарахувати сухопутний коридор до Криму, контроль над узбережжям Азовського моря, доступ до ресурсів окупованих територій та збільшення кількості російськомовного населення.

Водночас особливе занепокоєння в адміністрації президента РФ викликає реакція ультрапатріотичної аудиторії та так званих "Z-блогерів". У документі їх описують як найбільш емоційну частину суспільства, яка може негативно сприйняти завершення війни без захоплення Києва.

Саме тому в Кремлі нібито планують організувати "емоційну переорієнтацію" лояльних воєнних блогерів та поступово змінити їхню риторику на підтримку миру. Найрадикальніших прихильників продовження війни можуть почати маргіналізувати або звинувачувати у дискредитації армії.

Також увагу планують приділити ветеранам війни, і, за задумом кремлівських політтехнологів, їхню активність хочуть спрямувати у "мирне русло" — через участь у політичних проєктах, відбудові окупованих територій, громадських ініціативах або нових контрактах у так званому "Африканському корпусі".

Для решти населення Кремль нібито готує кампанію із демонстрацією "повернення до нормальності". Серед запропонованих заходів — контрольована "відлига" у культурній сфері, повернення політичного гумору на телебачення, публічні дискусії про мирне майбутнє РФ, просування історій успіху російського бізнесу в умовах санкцій та навіть часткова амністія.

При цьому у презентації не згадується можливе скасування цензури чи розблокування обмежених ресурсів. Навпаки, автори документа наголошують на необхідності зберігати контроль над інформаційним простором.

Як зазначає "Досьє", наразі невідомо, чи підтримає такий сценарій глава Кремля Володимир Путін.

"Він, принаймні, жодним чином не натякав на швидке завершення конфлікту. Але у випадку з цією презентацією показовим є те, що її було підготовлено незадовго до того, як президент визнав частину проблем у країні, насамперед в економіці", — пише автор статті.

Нагадаємо, що 7 травня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що мирні переговори з Україною є "недоцільними", та вкотре висунув вимогу Кремля щодо виведення ЗСУ з Донбасу. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що Росія не прагне миру, а намагається отримати плацдарм для подальшого наступу без бою.

Також раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала ініціативу щодо припинення вогню та продовжила обстріли українських регіонів. За його словами, Кремль очікують дзеркальні дії від Києва. Ба більше, президент наголосив — якщо російська влада думає лише про проведення параду, а не про завершення війни, то про справжнє прагнення до миру не йдеться.