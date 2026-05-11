У Кремлі хочуть завершення війни: про що свідчать заяви Путіна, — The Guardian

Російський диктатор Володимир Путін зіштовхнувся з хвилею занепокоєння в Москві, оскільки війна в Україні, яка забрала безліч життів і виснажує економіку РФ, триває.

9 травня Путін несподівано заявив про готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у третій країні, як тільки вдасться врегулювати усі умови щодо можливої мирної угоди. Водночас глава Кремля зазначив, що війна "йде до завершення", пише The Guardian.

Після цього двоє високопоставлених чиновників РФ поспішили із заявами, щоб применшити будь-яку ідею наближення закінчення війни. Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що досягнення мирної угоди займе "багато часу".

Помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков припустив, що переговори з Україною можуть відновитися. Проте він не сказав, коли це можливо. Ще до за кілька днів до того, у четвер, Ушаков заявляв, що Росія не бачить підстав для проведення нового раунду переговорів з Києвом та Вашингтоном — до моменту, коли Україна не виведе свої війська з Донбасу.

Водночас ситуація у РФ через тривалу війну в Україні ускладнюється. На традиційному параді до 9 травня не було звичної демонстрації військової техніки. Тим часом настрої у росіян погіршуються, оскільки ситуація на полі бою також залишається безвихідною.

"Російські війська перебувають у стані майже повного застою, і жодна зі сторін не наближається до прориву", — йдеться у матеріалі.

Збройним силам РФ досі не вдалося захопити весь Донбас. Просування російських військ у 2026 році сповільнилося, і обидві сторони демонструють ознаки виснаження і зазнають значних втрат.

Путін готується вести переговори з європейцями

На запитання, чи готовий Путін вести переговори з європейськими представниками, кремлівський диктатор відповів ствердно, назвавши найкращим варіантом для цього призначення колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Однак і в Україні, і в Європі до такої ідеї ставляться скептично, пише видання. Річ у тому, що Шредер є близьким другом Путіна, а також має тривалі зв'язки з російським бізнесом та проєктами. В офіційному Берліні 10 травня заявили, що не сприймають ідею призначення Шредера на місце головного перемовника від ЄС щодо миру в Україні, писала "Європейська правда".

Нагадаємо, 8 травня видання Financial Times повідомляло, що ЄС готується до переговорів з Росією щодо досягнення миру.

Також російський опозиційний проєкт "Досьє" писав, що у Путіна готують сценарій на випадок миру з Україною.