"Путін не зможе це ігнорувати": стабільність фронту може стати початком нового етапу війни, — ЗМІ

Стабілізація ситуації на фронті навесні може свідчити про поступову зміну ходу війни в Україні. ЗМІ зазначають, що попри постійний тиск з боку РФ та високу інтенсивність боїв, російській армії дедалі важче досягати відчутних результатів, а затяжна війна на виснаження починає створювати для Кремля нові ризики.

Як йдеться у матеріалі видання The Kyiv Independent, цьогорічна весна стала нетиповою для фронту. Якщо у попередні роки саме з потеплінням російські війська активізовували наступи та посилювали тиск одразу на кількох напрямках, то тепер очікуваного прориву не відбулося. Загалом, російське просування фактично сповільнилося, а на окремих ділянках фронту — майже зупинилося.

Автор зазначає, що останні місяці дедалі частіше демонструють ознаки виснаження російської наступальної моделі. Москва продовжує кидати великі ресурси у війну, однак навіть значні втрати не дозволяють РФ досягати стратегічних успіхів. Особливо показовим став і парад 9 травня у Москві, який замість демонстрації сили лише підкреслив нервозність Кремля та його прагнення уникнути нових ударів по російській території.

Водночас реальна ситуація визначається не символічними подіями, а станом фронту. За даними українських OSINT-аналітиків, темпи захоплення територій Росією у 2026 році виявилися нижчими, ніж торік, хоча інтенсивність штурмів та кількість втрат залишаються стабільно високими.

Однією з головних причин таких змін називають стрімку трансформацію сучасної війни під впливом дронів. Масове застосування FPV-безпілотників фактично змінило правила ведення бойових дій: будь-яке скупчення техніки чи піхоти поблизу передової стало надзвичайно вразливим. Через це російська армія дедалі частіше переходить до тактики малих штурмових груп та намагається просочуватися між позиціями.

Однак і така тактика поступово втрачає ефективність, лоскільки українські підрозділи адаптуються до нових умов, посилюючи дронову складову оборони та розширюючи зону контролю над полем бою. Особливу роль у цьому відіграють як спеціалізовані підрозділи безпілотних систем, так і дронові групи звичайних бригад, які зараз фактично стали основою стримування російських атак.

У публікації наголошується, що останнім часом Україна також значно посилила удари по російському тилу. Йдеться не лише про атаки по нафтовій інфраструктурі чи логістиці, а й про системну роботу зі знищення складів, командних пунктів та засобів ППО далеко від лінії фронту. В цілому, це стало можливим завдяки масштабуванню виробництва нових ударних дронів та розвитку власних технологічних рішень.

Також автор звертає увагу на зміни в управлінні українською оборонною системою — після приходу Михайла Федорова до Міністерства оборони акцент дедалі більше зміщується на цифровізацію, аналітику та швидке впровадження технологій у війську. Важливим фактором також стало обмеження використання Starlink російськими силами, що суттєво ускладнило координацію окремих підрозділів РФ.

Попри позитивні тенденції, ситуація для України залишається складною. Найбільшим викликом автори називають людський ресурс. Українська армія змушена тримати фронт протяжністю понад тисячу кілометрів, тоді як брак піхоти, виснаження військових та проблеми з мобілізацією стають дедалі відчутнішими.

Крім того, Росія продовжує шукати слабкі місця в обороні та активно нарощує виробництво власних дронів. Загрозливою залишається і ситуація на північному кордоні, де РФ може готувати нові напрямки тиску в Сумській та Харківській областях.

Втім, головний висновок матеріалу полягає в іншому: якщо нинішня стабільність фронту збережеться, а російська армія й надалі витрачатиме величезні ресурси без проривів, війна може перейти у нову фазу. У такому випадку Кремль рано чи пізно буде змушений обирати між ще глибшою мобілізацією та подальшим виснаженням країни або поступовою відмовою від частини своїх максималістських цілей.

"Якщо ця рівновага почне руйнуватися на користь України, Путін не зможе уникати реакції на це вічно. Поки що Москва може продовжувати війну, доки має для цього людей і гроші", — зазначається в тексті.

Автор підкреслює, що саме на це сьогодні й робить ставку Україна — не на швидкий прорив, а на поступове руйнування здатності Росії вести затяжну війну. І поки російський наступ втрачає темп, а українська оборона демонструє стійкість навіть в умовах постійного тиску, сценарій виснаження Кремля вже не виглядає малоймовірним.

"У міру того, як погода теплішає, а Росія намагається надолужити втрачений час і пришвидшити темп на полі бою, наступні кілька місяців багато що прояснять. Тим часом українські далекобійні удари та оборонна стійкість переконливо доводять неправоту всіх, хто закликав до швидкої угоди "земля в обмін на мир". І це саме по собі вже є перемогою", — пише The Kyiv Independent.

До цього видання The New York Post писало, що за нинішніх темпів просування російській армії можуть знадобитися десятки років, аби повністю окупувати Донбас. Журналісти зазначали, що попри заяви Кремля про "успіхи" на фронті, РФ дедалі частіше стикається зі сповільненням наступу, втратами територій та проблемами через домінування українських дронів і технологій.

Також Фокус писав, що після заяв Володимира Путіна про можливі переговори, в Кремлі швидко уточнили, що завершення війни найближчим часом не очікується, а ситуація на полі бою залишається складною і без суттєвих змін.