В Москве загорелось здание Измайловского Кремля (видео)

Около полуночи в ночь на 13 мая в Москве поднялся масштабный пожар. СМИ сообщают о возгорании на территории Кремля в Измайлове.

Площадь возгорания охватила 200 квадратных метров, однако огонь быстро распространился через деревянные конструкции. О пожаре в Москве сообщили российские медиа.

В МЧС РФ рассказали, что возгорание вспыхнуло в здании на Вернисажной улице на площади 200 квадратных метров.

Впоследствии российские Telegram-каналы написали, что пожар охватил площадь более 1000 квадратных метров. Его зафиксировали на территории столичного Кремля в Измайловом, что ближе к окраинам Москвы. Кадры масштабного огня распространили в сети.

Стоит заметить, что речь идет не о центральном Кремле, расположенном в столице РФ. Измайловский Кремль является культурно-развлекательным комплексом, построенным неподалеку от бывшей царской усадьбы. На территории возведены деревянные постройки, стилизованные под русскую архитектуру XVI-XVII веков.

По предварительной информации россиян, загорелась крыша металлического ангара, очаг огня был зафиксирован в помещении, где проводят развлекательные квесты. В момент, когда разгорелся костер, внутри были посетители: они почувствовали запах дыма и выбежали из помещения.

В московских медиа пишут, что людей успели эвакуировать с территории. Предварительно, никто не пострадал в результате возгорания.

Спасатели присвоили пожару "третий ранг" сложности. Из-за деревянных конструкций и территории огонь начал быстро распространяться на прилегающие участки. Вероятной причиной возгорания называют короткое замыкание, однако точные причины на момент публикации не были установлены.

Кадры пожара в Измайловском Кремле публикуют в сети

Напомним, 12 мая в российской Перми после воздушной тревоги вспыхнул пожар: возле аэропорта поднялся густой дым.

11 мая в России загорелся крупнейший металлургический комбинат "Северсталь".