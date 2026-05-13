У Москві спалахнула будівля Ізмайлівського Кремля (відео)

Близько опівночі у ніч на 13 травня у Москві здійнялася масштабна пожежа. ЗМІ повідомляють про займання на території Кремля в Ізмайлові.

Площа займання охопила 200 квадратних метрів, проте вогонь швидко поширився через дерев'яні конструкції. Про пожежу у Москві повідомили російські медіа.

У МНС РФ розповіли, що займання спалахнуло у будівлі на Вернісажній вулиці на площі 200 квадратних метрів.

Згодом російські Telegram-канали написали, що пожежа охопила площу понад 1000 квадратних метрів. Її зафіксували на території столичного Кремля в Ізмайловому, що ближче до околиць Москви. Кадри масштабного вогню поширили у мережі.

Варто зауважити, що йдеться не про центральний Кремль, розташований у столиці РФ. Ізмайлівський Кремль є культурно-розважальним комплексом, побудованим неподалік від колишньої царської садиби. На території зведені дерев'яні споруди, стилізовані під російську архітектуру XVI—XVII століть.

За попередньою інформацією росіян, загорівся дах металевого ангару, осередок вогню було зафіксовано у приміщенні, де проводять розважальні квести. У момент, коли розгорілося вогнище, усередині були відвідувачі: вони відчули запах диму та вибігли із приміщення.

У московських медіа пишуть, що людей встигли евакуювати з території. Попередньо, ніхто не постраждав внаслідок займання.

Рятувальники присвоїли пожежі "третій ранг" складності. Через дерев'яні конструкції та території вогонь почав швидко поширюватися на прилеглі ділянки. Ймовірною причиною займання називають коротке замикання, проте точні причини на момент публікації не були встановлені.

Кадри пожежі в Ізмайлівському Кремлі публікують у мережі

Нагадаємо, 12 травня у російській Пермі після повітряної тривоги спалахнула пожежа: біля аеропорту здійнявся густий дим.

11 травня у Росії загорівся найбільший металургійний комбінат "Северсталь".