Вогонь і чорний дим: у РФ горить найбільший металургійний комбінат "Северсталь"

У російському Череповці сталася пожежа на території металургійного комбінату "Северсталь". Загоряння виникло на промисловому майданчику підприємства, де, за даними влади, горіли бочки з бензолом і маслом.

Про це 11 травня повідомило російське видання Фонтанка, з посиланням на мера Череповця Андрія Накрошаєва.

За його словами, площа займання спочатку становила близько 100 квадратних метрів, а пізніше вогонь охопив до 300 квадратних метрів території. До ліквідації пожежі залучили підрозділи МНС та служби агрохімбезпеки, загалом близько 40 людей.

Очевидці повідомляли про густі стовпи чорного диму, які було видно з різних районів міста. У мережі також з’явилися відео сильного задимлення над територією комбінату.

Причини займання офіційно не назвали. Частина джерел повідомляла про технологічний інцидент на виробництві, інші припускали можливу атаку безпілотників на промислову зону Череповця. Підтвердження цієї інформації на момент публікації не було.

Пізніше влада заявила про повну ліквідацію пожежі. У Череповці також провели перевірку якості повітря в кількох районах міста. За даними фахівців, перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин не виявили. Постраждалих унаслідок інциденту, за попередніми даними, немає.

Що відомо про "Северсталь"

“Северсталь” — один із найбільших металургійних комбінатів Росії, розташований у Череповці Вологодської області. Підприємство виробляє сталь, чавун, прокат і металеві конструкції, а його власник Олексій Мордашов перебуває під санкціями України, США, Британії та інших країн.

Нагадаємо, у березні OSINT-аналітики повідомляли про атаку дронів на металургійний комбінат «Северсталь» у Череповці. За даними росЗМІ Astra, під удар могла потрапити доменна піч №5 «Северянка», яка свого часу входила до книги рекордів Гіннеса через свої розміри.

Раніше Фокус писав про вибухи та пожежі у російському Череповці. Тоді OSINT-аналітики припускали, що дрони могли атакувати хімзавод «Апатит» — один із найбільших у РФ виробників добрив. Частина його цехів розташована приблизно за 2 км від комбінату «Северсталь». За даними російських пабліків, безпілотники подолали близько 800 км та облетіли Москву.