Огонь и черный дым: в РФ горит крупнейший металлургический комбинат "Северсталь"

В российском Череповце произошел пожар на территории металлургического комбината "Северсталь". Возгорание возникло на промышленной площадке предприятия, где, по данным властей, горели бочки с бензолом и маслом.

Об этом 11 мая сообщило российское издание Фонтанка, со ссылкой на мэра Череповца Андрея Накрошаева.

По его словам, площадь возгорания сначала составляла около 100 квадратных метров, а позже огонь охватил до 300 квадратных метров территории. К ликвидации пожара привлекли подразделения МЧС и службы агрохимбезопасности, всего около 40 человек.

Очевидцы сообщали о густых столбах черного дыма, которые были видны из разных районов города. В сети также появились видео сильного задымления над территорией комбината.

Причины возгорания официально не назвали. Часть источников сообщала о технологическом инциденте на производстве, другие предполагали возможную атаку беспилотников на промышленную зону Череповца. Подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Позже власти заявили о полной ликвидации пожара. В Череповце также провели проверку качества воздуха в нескольких районах города. По данным специалистов, превышения допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили. Пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.

Что известно о "Северстали"

"Северсталь " — один из крупнейших металлургических комбинатов России, расположенный в Череповце Вологодской области. Предприятие производит сталь, чугун, прокат и металлические конструкции, а его владелец Алексей Мордашов находится под санкциями Украины, США, Британии и других стран.

Напомним, в марте OSINT-аналитики сообщали об атаке дронов на металлургический комбинат "Северсталь" в Череповце. По данным росСМИ Astra, под удар могла попасть доменная печь №5 "Северянка", которая в свое время входила в книгу рекордов Гиннеса из-за своих размеров.

Ранее Фокус писал о взрывах и пожарах в российском Череповце. Тогда OSINT-аналитики предполагали, что дроны могли атаковать химзавод "Апатит" — один из крупнейших в РФ производителей удобрений. Часть его цехов расположена примерно в 2 км от комбината "Северсталь". По данным российских пабликов, беспилотники преодолели около 800 км и облетели Москву.