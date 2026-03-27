В Череповце дроны атаковали "Северсталь": пылает доменная печь из книги рекордов Гиннеса, — OSINT

Сталелитейный металлургический завод "Северсталь", расположенный в Череповце Вологодской области России, мог попасть под удар во время ночной атаки украинских дронов, установили OSINTеры. Геолокация кадров поражения показала, что удар пришелся на доменный цех, который 20 лет пробыл в книге рекордов Гиннеса. Что произошло на промышленном гиганте РФ по соседству с крупнейшим заводом по производству удобрений "Апатит", который также пылает после прилетов?

На нескольких видео из Череповца фигурирует пожар, который пылает в направлении завода "Северсталь", написало росСМИ Astra со ссылкой на данные OSINT-анализа. Одна из записей сделана с расстояния в 2 км: хорошо видно возгорание после возможного попадания БПЛА. Россиянин, который сделал запись, сказал, что, как правило, дыма и огня на территории предприятия не бывало. Кроме того, слышен грохот взрывов и работы средств ПВО.

Кадры, которые проанализировало росСМИ, сняты на улице Бардина, указывается в заметке. Также добавляют, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов признал восемь прилетов на территории промышленного объекта, но не указал его название. На Google maps видим, что дроны ударили посреди территории предприятия, которое имеет ориентировочную площадь 25-30 кв. км и занимает четверть Череповца.

Відео дня

Взрывы в РФ — точка попадания на заводе "Северсталь" 27 марта Фото: Google Maps

Завод "Северсталь" — это предприятие РФ, которое принадлежит российскому миллиардеру Алексею Мордашову и находится под санкциями Украины, США, Британии и других партнеров. Продукция завода — стальной прокат, чугун, сталь, кокс, металлические профили и трубы: часть используется для изготовления брони бронеавтомобилей ВС РФ, для изготовления РСЗО, САУ, ЗРК и тому подобное. Возможная точка попадания, согласно данным Astra — доменная печь № 5 "Северянка", которая в 1986 году попала в книгу Гиннеса из-за своих самых больших размеров и пробыла там 20 лет.

Генштаб ВСУ пока не подтвердил атаку дронов на стратегические объекты РФ в Череповце.

Взрывы в РФ — детали атаки на Череповец

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ и об инцидентах в Волгоградской области. В ночь на 17 марта в росСМИ и пабликах появилась серия кадров со взрывами и пожарами в городе Череповец. Впоследствии OSINTеры выяснили, что под удар мог попасть один из крупнейших российских химзаводов по производству удобрений АО "Апатит". Спутниковые данные показывают, что часть производственных цехов химзавода расположены на 2 км к западу от "Северсталь". Чтобы туда добраться, украинские дроны полетели 800 км и обогнули Москву.

Тем временем было громко в Усть-Луге Ленинградской области РФ: 27 марта дроны вновь атаковали нефтяные терминалы, а первая атака состоялась 25 марта. В результате двух подряд ударов на территории порта загорелись около 4-6 резервуаров с нефтью. Кроме того, повреждено оборудование завода "Новатэк". На видео с места событий фигурирует дрон с дельтовидным крылом, по конфигурации похожий на "Шахед": есть вероятность, что это украинский беспилотник "Батяр".

Напоминаем, 25 марта под удар дронов Сил обороны Украины попал Выборгский судостроительный завод: удалось повредить важный российский корабль.