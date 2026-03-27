У Череповці дрони атакували "Северсталь": палає доменна піч з книги рекордів Гіннеса, — OSINT

Сталеливарний металургійний завод "Северсталь", розташований у Череповці Вологодської області Росії, міг потрапити під удар під час нічної атаки українських дронів, встановили OSINTери. Геолокація кадрів ураження показала, що удар припав на доменний цех, який 20 років пробув у книзі рекордів Гіннеса. Що сталось на промисловому гіганті РФ по сусідству з найбільшим заводом з виробництва добрив "Апатит", який також палає після прильотів?

На кількох відео з Череповця фігурує пожежа, яка палає у напрямку заводу "Северсталь", написало росЗМІ Astra з посиланням на дані OSINT-аналізу. Один з записів зроблено з відстані у 2 км: добре видно займання після можливого влучання БпЛА. Росіянин, який зробив запис, сказав, що, зазвичай, диму та вогню на території підприємства не бувало. Крім того, чути гуркіт вибухів та роботи засобів ППО.

Кадри, які проаналізувало росЗМІ, зняті на вулиці Бардіна, вказується у дописі. Також додають, що губернатор Вологодської області Георгій Філімонов визнав вісім прильотів на території промислового об'єкта, але не вказав його назву. На Google maps бачимо, що дрони вдарили посеред території підприємства, яке має орієнтовну площу 25-30 кв. км і займає чверть Череповця.

Вибухи у РФ — точка влучання на заводі "Северсталь" 27 березня Фото: Google Maps

Завод "Северсталь" — це підприємство РФ, яке належить російському мільярдеру Олексію Мордашову і перебуває під санкціями України, США, Британії та інших партнерів. Продукція заводу — сталевий прокат, чавун, сталь, кокс, металеві профілі та труби: частина використовується для виготовлення броні бронеавтомобілів ЗС РФ, для виготовлення РСЗВ, САУ, ЗРК тощо. Можлива точка влучання, згідно з даними Astra — доменна піч № 5 "Северянка", яка у 1986 році потрапила у книгу Гіннеса через свої найбільші розміри й пробула там 20 років.

Генштаб ЗСУ пока не підтвердив атаку дронів на стратегічні об'єкти РФ у Череповці.

Вибухи у РФ — деталі атаки на Череповець

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ та про інциденти у Волгоградській області. В ніч на 17 березня у росЗМІ та пабліках з'явилась серія кадрів з вибухами та пожежами у місті Череповець. Згодом OSINTери з'ясували, що під удар міг потрапити один з найбільших російських хімзаводів з виробництва добрив АТ "Апатит". Супутникові дані показують, що частина виробничих цехів хімзаводу розташовані на 2 км на захід від "Северсталь". Щоб туди дістатись, українські дрони полетіли 800 км та обігнули Москву.

Тим часом було гучно в Усть-Лузі Ленінградської області РФ: 27 березня дрони знов атакували нафтові термінали, а перша атака відбулась 25 березня. Внаслідок двох поспіль ударів на території порту загорілись близько 4-6 резервуарів з нафтою. Крім того, пошкоджено устаткування заводу "Новатек". На відео з місця подій фігурує дрон з дельтаподібним крилом, за конфігурацією схожий на "Шахед": є ймовірність, що це український безпілотник "Батяр".

Нагадуємо, 25 березня під удар дронів Сил оборони України потрапив Виборзький суднобудівний завод: вдалось пошкодити важливий російський корабель.