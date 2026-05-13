У Башкортостані горить ЛВДС "Нурлино", яка качає нафту з Сибіру: дим на пів неба, — соцмережі (відео)

В ніч на 13 травня у Російській Федерації почалась пожежа на лінійно виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Нурлино", повідомили у мережі. Місцева влада мовчить про інцидент, хоч росіяни публікують відео з чорно-сірим стовпом диму, який затягнув небо. Що сталось на об'єкті нафтової інфраструктури РФ, розташованому на відстані 1400 км від України, та чому його пошкодження не менше важливе, ніж атака на ЛВДС "Перм"?

Перші повідомлення про інцидент під Уфою з'явились у мережі зранку 13 травня, ідеться у серії дописів у Telegram-каналі Exilenova+. Росіяни у соцмережах опублікували фото, на яких зафіксували стовпи диму над регіоном. OSINTери встановили, що ідеться про ЛВДС "Нурлино", розташованій за 22 км на північний захід від Уфи. Відео, зняті з різних ракурсів, показали інцидент на нафтоперекачувальній станції, а регіональне управління МНС РФ підтвердило, що виїхало на гасіння пожежі.

У пабліках Башкортостану та Уфи не інформували про сигнал повітряної тривоги та загрозу БпЛА, яка передавала пожежа. Тим часом зауважується, що "Нурлино" є частиною магістральних нафтопроводів російської компанії "Транснефть", яка заробляє гроші для Кремля та продовження війни в Україні. Місцерозташування об'єкта — південь РФ, під Уральськими горами: нафта прямувала б у напрямку Новоросійська, Туапсе, Тамані та нафтопереробних заводів у відповідних регіонах. На карті нафтопроводів бачимо, що ЛВДС "Нурлино" — південніше ЛВДС "Перм": згідно зі схемою, там сходяться трубопроводи, які прямують з родовищ Сибіру, наприклад, з ХМАО.

Пожежа у РФ — місце ЛВДС "Нурлино" на схемі трубопроводів "Транснефть" Фото: З відкритих джерел

Фото з Башкортостану показали хмари диму, які ставали все темнішими та поширювались над Уфою.

Пожежа у РФ — дим над ЛВДС "Нурлино" 13 травня Фото: Exilenova+

Пожежа у РФ — димна хмара над ЛВДС "Нурлино" та Уфою, 13 травня Фото: Exilenova+

Пожежа у РФ — що сталось на ЛВДС "Нурлино"

РосЗМІ Astra за відео з-під Уфи встановило, що ідеться про пожежу на нафтовому об'єкті РФ. Одне з відео зняли з відстані 29 км від точки займання: оператор перебував за адресою вул. Софії Перовської й бачив усі деталі інциденту. Тим часом глава уряду Башкортостану Радій Хабіров не інформував про пожежу на промисловому об'єкті регіону. Міноборони РФ відзвітувало про збиття 286 дронів, але не повідомляло про наліт у регіоні, розташованому за 1400 км від України.

На ЛВДС "Нурлино", як показує Google maps, є 24 нафтових резервуари діаметром близько 46 м. Орієнтовні координати об'єкта "Транснефть" під Уфою — 54.79643, 55.54504.

Пожежа у РФ — резервувари на ЛВДС "Нурлино" під Уфою Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про вибухи та пожежі на сусідньому від Нурліно об'єкті — на ЛВДС "Перм". Останній інцидент на нафтоперекачувальній станції відбувся в ніч на 12 травня. Перед цим місцевість тричі поспіль потрапляла під удари дрони: горіли нафтові резервуари на ЛВДС "Перм" та устаткування на Пермському нафтопереробному заводі.

Нагадуємо, в ніч на 13 травня було гучно у порту Тамань у Краснодарському краї РФ. Крім того, з невідомих причин загорівся Ізмайловський Кремль у Москві.