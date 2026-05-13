Горить порт: дрони масовано атакували Краснодарський край РФ, вибухи лунали в Анапі і Тамані (відео)

У ніч на 13 травня безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та у Темрюцькому районі прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася пожежа.

Після атаки у Тамані здійнялася пожежа у районі місцевого морського порту. Про це повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

"Тамань, Краснодарський край, відео пожежі в порту після атаки. Місцева влада раніше вже підтверджувала атаку та займання", — йдеться у повідомленні.

На кадрах, що показали аналітики, видно заграву у небі та дим, що здіймається над місцем, де спалахнула пожежа.

Перед цим російські Telegram-канали повідомляли, що в районі Анапи Краснодарського краю прогриміла серія вибухів. Атака почалася ще близько 02:00 ночі, очевидці нарахували понад 17 вибухів у місті. Мешканці також стверджували, що вибухи лунали з боку моря. Вони супроводжувалися яскравими спалахами у небі.

Згодом місцева влада атаку на регіон підтвердила. Чиновники заявили про нібито "падіння уламків" збитих дронів на території одного з підприємств у селі Волна Темрюцького району, внаслідок чого на місці спалахнула пожежа.

Російська влада заявила про одну поранену людину через атаку, а також стверджує, що через падіння уламків горить обладнання на території вказаного підприємства.

Російська влада підтвердила атаку дронів та пожежу у Краснодарському краю

Варто зауважити, що у селі Волна розташований морський порт "Тамань". Раніше безпілотники вже атакували його, зокрема одна з останніх атак відбулася у січні 2026 року, після чого загорілися нафтові термінали.

Нагадаємо, 12 травня пожежа здійнялася у російській Пермі: після повітряної тривоги почалося займання в районі аеропорту.

Також під час атаки 12 травня в російському Оренбурзі вибухнув дрон, а також почалося задимлення у Челябінську.