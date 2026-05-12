У Оренбурзі вибухнув дрон, у Челябінську димить: в яких регіонах РФ було гучно (відео)

Вдень 12 травня звуки вибухів та стовпи диму здійняли в Оренбурзі — у місті в Російській Федерації, розташованому за 1 тис. км від України, повідомили у мережі. На відео з кадрами влучання — вогняна куля посеред міста та дрони "Лютий", які летять на висоті 3-4 поверху. Крім того, диміло у Челябінську за 1500 км, а місцеві жителі запевняли, що інцидент стався на території промислового підприємства. Що сталось 12 травня, на другу добу після завершення перемир'я?

У Оренбурзі стався вибуху на останньому поверсі чотириповерхівки, показали кадри у Telegram-каналі Exilenova+. Після влучання біля будинку зібралось кілька десятків росіян, які роздивлялись пошкоджений балкон та уламки невідомого походження. Тим часом місцева влада інформувала, що повітряна загроза тривала близько 3-4 годин і що БпЛА справді пошкодив будинок. Фокус зібрав інформацію про наліт дронів 12 травня, під якого БпЛА дістались за 1000 та 1500 км від України.

Перша інформація про вибухи в Оренбурзі з'явилась у мережі близько 12 год 12 травня (за Києвом). Росіяни опублікували серію відео з різних ракурсів. На одному з них — безпілотник, який звернув з траєкторії, ймовірно, під дією РЕБ та вдарив по даху будинку. Подія відбулась близько 13:58-14:12 за місцевим часом, а автомобіль, камера якого зафіксувала момент удару, перебувала на Салмишській вулиці, буд. 7.

Згодом з'явились інші записи, на яких дрон, за обрисами схожий на "Лютий", маневрував над подвір'ям на висоті 3-4 поверху. Чути, що росіянин з камерою не тривожить подія, бо він "іде додому".

Вибухи у РФ — події в Оренбурзі

Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев підтвердив атаку дронів 12 травня. Зі слів російського чиновника, внаслідок відбиття атаки БпЛА отримав пошкодження житловий будинок, а даних про поранених поки немає. У попередніх дописах посадовця, які з'явились близько 9 год (за Києвом), було попередження про наліт безпілотників, про закриття аеродрому за планом "Ковьор" і про перебої зі зв'язком під час атаки.

Тим часом OSINTери росЗМІ Astra встановили, що вибухнуло за адресою вул. Волгоградська, 42. Вказана адреса — за 4 км від виробничих приміщень заводу "Стрела", який виготовляє крилаті ракети та компоненти для літаків Су та МіГ ЗС РФ.

Наліт БпЛА у РФ 12 травня

Окрім Оренбурга, 12 травня у РФ було гучно у Челябінську, ідеться у дописі Exilenova+. Близько 12 год, під час сигналу повітряної тривоги, здійнявся дим у напрямку місцевого цинкового заводу. Губернатор Челябінської області Олексій Текслер не інформував російське населення про небезпечний інцидент.

Вибухи у РФ — пожежа у Челябінську 12 травня Фото: Telegram

Оновлення. У росЗМІ уточнили, що пожежа у Челябінську не пов'язані з атакою дронів. З'ясувалось, що горить картон на місцевому звалищі.

О 11:43 стало відомо про наліт дронів в Ульяновській області. Місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів, а влада — про збиття двох БпЛА у небі над регіоном. При цьому інформували про впровадження плану "Ковьор" та закриття аеродромів, про групу дронів в Карсуні, які летіли на північ та північний захід, та в Ундорах. Запевняли, начебто БпЛА, які помітили близько 8 год, прямували у бік Республіки Татарстан.

Вибухи у РФ — точки, в яких помітили БпЛА 12 травня Фото: Google Maps

Міноборони РФ поки не інформувало про перебіг ранкового удару дронів в глибокий тил Росії. Події також не коментувало українське командування.

Зазначимо, 11 травня у мережі з'явились кадри з російського підприємства "Северсталь". Згідно з даними медіа, загорілось на майданчику за пальним та мастилом.

Нагадуємо, 12 травня МЗС України повідомило про пропозицію Києва продовжити перемир'я з РФ і про те, як відповіли у Москві.