В Оренбурге взорвался дрон, в Челябинске дымит: в каких регионах РФ было шумно (видео)

Днем 12 мая звуки взрывов и столбы дыма подняли в Оренбурге — в городе в Российской Федерации, расположенном в 1 тыс. км от Украины, сообщили в сети. На видео с кадрами попадания — огненный шар посреди города и дроны "Лютый", которые летят на высоте 3-4 этажа. Кроме того, дымило в Челябинске за 1500 км, а местные жители уверяли, что инцидент произошел на территории промышленного предприятия. Что произошло 12 мая, на вторые сутки после завершения перемирия?

В Оренбурге произошел взрыв на последнем этаже четырехэтажки, показали кадры в Telegram-канале Exilenova+. После попадания возле дома собралось несколько десятков россиян, которые рассматривали поврежденный балкон и обломки неизвестного происхождения. Между тем местные власти информировали, что воздушная угроза продолжалась около 3-4 часов и что БпЛА действительно повредил дом. Фокус собрал информацию о налете дронов 12 мая, во время которого БпЛА добрались за 1000 и 1500 км от Украины.

Первая информация о взрывах в Оренбурге появилась в сети около 12 часов 12 мая (по Киеву). Россияне опубликовали серию видео с разных ракурсов. На одном из них — беспилотник, который свернул с траектории, вероятно, под действием РЭБ и ударил по крыше дома. Событие произошло около 13:58-14:12 по местному времени, а автомобиль, камера которого зафиксировала момент удара, находилась на Салмышской улице, д. 7.

Впоследствии появились другие записи, на которых дрон, по очертаниям похожий на "Лютый", маневрировал над двором на высоте 3-4 этажа. Слышно, что россиянин с камерой не тревожит событие, потому что он "идет домой".

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил атаку дронов 12 мая. По словам российского чиновника, в результате отражения атаки БпЛА получил повреждения жилой дом, а данных о раненых пока нет. В предыдущих сообщениях чиновника, которые появились около 9 часов (по Киеву), было предупреждение о налете беспилотников, о закрытии аэродрома по плану "Ковер" и о перебоях со связью во время атаки.

Между тем OSINTери росСМИ Astra установили, что взорвалось по адресу ул. Волгоградская, 42. Указанный адрес — в 4 км от производственных помещений завода "Стрела", который производит крылатые ракеты и компоненты для самолетов Су и МиГ ВС РФ.

Кроме Оренбурга, 12 мая в РФ было громко в Челябинске, говорится в заметке Exilenova+. Около 12 часов, во время сигнала воздушной тревоги, поднялся дым в направлении местного цинкового завода. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не информировал российское население об опасном инциденте.

Взрывы в РФ — пожар в Челябинске 12 мая Фото: Telegram

Обновление. В росСМИ уточнили, что пожар в Челябинске не связан с атакой дронов. Выяснилось, что горит картон на местной свалке.

В 11:43 стало известно о налете дронов в Ульяновской области. Местные паблики сообщили о звуках взрывов, а власти — о сбитии двух БпЛА в небе над регионом. При этом информировали о внедрении плана "Ковер" и закрытии аэродромов, о группе дронов в Карсуне, которые летели на север и северо-запад, и в Ундорах. Уверяли, будто БпЛА, которые заметили около 8 часов, направлялись в сторону Республики Татарстан.

Взрывы в РФ — точки, в которых заметили БпЛА 12 мая Фото: Google Maps

Минобороны РФ пока не информировало о ходе утреннего удара дронов в глубокий тыл России. События также не комментировало украинское командование.

Отметим, 11 мая в сети появились кадры с российского предприятия "Северсталь". Согласно данным медиа, загорелось на площадке за горючим и маслом.

Напоминаем, 12 мая МИД Украины сообщил о предложении Киева продлить перемирие с РФ и о том, как ответили в Москве.