Киев предлагал продлить перемирие после 11 мая: РФ ответила массированной атакой, — МИД

Украина предложила России продлить частичное прекращение огня после 11 мая, однако в ночь на 12 мая РФ запустила по Украине более 200 дронов. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, еще по меньшей мере шестеро пострадали.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

По его словам, российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру, в частности детский сад.

"Повторяющиеся отказы Путина от мира должны иметь последствия для него", — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что нужно более сильное давление на Кремль через "эффективные дальнобойные санкции" Украины и решительные шаги партнеров.

Министр также призвал усилить позиции Украины и заставить Москву прекратить войну.

"Путин должен осознать, что для него будет только хуже. Его единственным выходом должно стать прекращение террора", — сказал глава МИД.

Отдельно Сибига призвал Европу играть большую роль в мирном процессе, дополняя дипломатическую инициативу под руководством США.

Напомним, аналитики ISW ранее сообщали, что во время объявленного Россией "перемирия" с 9 по 11 мая боевые действия полностью не прекращались. По данным Института изучения войны, оккупанты использовали паузу для переброски резервов, накопления сил и усиления атак дронами на отдельных направлениях фронта.

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что после непродолжительной паузы на время празднования 9 мая российские войска снова активизировали штурмы украинских позиций. По его словам, затишье оккупанты использовали преимущественно для переброски ресурсов и логистики, а уже на следующий день количество боев вернулось к предыдущему уровню, местами достигнув 20-30 столкновений в сутки.