РФ использовала "перемирие" для переброски резервов: имеют ли смысл подобные договоренности, — ISW

Несмотря на объявленное Россией "перемирие" с 9 по 11 мая, боевые действия на фронте не прекратились полностью. В частности, в ISW заявляют, что российская армия использовала эту "паузу" для переброски резервов, накопления сил и усиления атак дронами на отдельных направлениях.

В отчете Института изучения войны (ISW) за 11 мая отмечается, что в последний день действия режима прекращения огня российские и украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия вдоль линии фронта. В целом, обе стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей и сообщали об артиллерийских ударах, работе беспилотников и локальных боевых столкновениях.

Аналитики обратили внимание на заявление руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, который сообщил, что в ночь на 11 мая Россия не осуществляла дальнобойных ударов по территории Украины. В то же время спутниковые данные системы NASA FIRMS свидетельствуют о том, что боевая активность хотя и снизилась, однако полностью не прекратилась.

Особое внимание в ISW уделили ситуации на Лиманском направлении. Так, представитель одной из украинских бригад сообщил, что российские подразделения во время "перемирия" подтягивали резервы, накапливали личный состав и укрепляли свои позиции. По его словам, оккупанты не прекращали артиллерийские удары и активно применяли FPV-дроны для атак по украинским силам.

Кроме того, украинские военные зафиксировали увеличение количества ударов беспилотниками типа "Молния" по сравнению с периодом до объявления прекращения огня. Военные предполагают, что российская армия могла заблаговременно накопить эти дроны, чтобы активно использовать их именно во время действия "перемирия".

Есть ли смысл во временных "перемириях" — объяснение ISW

Также в ISW отметили, что нынешняя ситуация в очередной раз продемонстрировала неустойчивость подобных договоренностей без четких механизмов контроля и фиксации нарушений. Аналитики считают, что при отсутствии эффективного мониторинга и определенных процедур реагирования любое временное прекращение боевых действий остается крайне уязвимым к срыву.

"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованных боевых действий в течение последнего дня прекращения огня продолжают подчеркивать тот факт, что соглашения о прекращении огня без четких механизмов обеспечения соблюдения, надежного мониторинга и четко определенных процессов разрешения споров вряд ли будут продолжаться", — говорится в отчете.

Напомним, как рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, после короткой паузы на время "парада победы" 9 мая российские войска возобновили штурмы украинских позиций и использовали затишье преимущественно для логистических нужд. Уже на следующий день интенсивность боев вернулась к предыдущему уровню и местами выросла до 20-30 боевых столкновений в сутки.

Кроме того, вечером 11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует намерений завершать войну и продолжает готовиться к новым атакам против Украины. По его словам, боевые действия продолжаются на всех направлениях, а Кремль и в дальнейшем делает ставку на продолжение военной агрессии, несмотря на международные призывы к миру.