РФ використала "перемир'я" для перекидання резервів: чи мають сенс подібні домовленості, — ISW

Попри оголошене Росією "перемир’я" з 9 по 11 травня, бойові дії на фронті не припинилися повністю. Зокрема, в ISW заявляють, що російська армія використала цю "паузу" для перекидання резервів, накопичення сил та посилення атак дронами на окремих напрямках.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 травня зазначається, що в останній день дії режиму припинення вогню російські та українські сили продовжували обмежені наступальні дії вздовж лінії фронту. Загалом, обидві сторони звинувачували одна одну в порушенні домовленостей та повідомляли про артилерійські удари, роботу безпілотників і локальні бойові зіткнення.

Аналітики звернули увагу на заяву керівника українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, який повідомив, що у ніч проти 11 травня Росія не здійснювала далекобійних ударів по території України. Водночас супутникові дані системи NASA FIRMS свідчать про те, що бойова активність хоча й знизилася, однак повністю не припинилася.

Особливу увагу в ISW приділили ситуації на Лиманському напрямку. Так, речник однієї з українських бригад повідомив, що російські підрозділи під час "перемир’я" підтягували резерви, накопичували особовий склад та зміцнювали свої позиції. За його словами, окупанти не припиняли артилерійські удари та активно застосовували FPV-дрони для атак по українських силах.

Крім того, українські військові зафіксували збільшення кількості ударів безпілотниками типу "Молнія" у порівнянні з періодом до оголошення припинення вогню. Військові припускають, що російська армія могла завчасно накопичити ці дрони, аби активно використовувати їх саме під час дії "перемир’я".

Чи є сенс у тимчасових "перемир'ях" — пояснення ISW

Також в ISW наголосили, що нинішня ситуація вкотре продемонструвала нестійкість подібних домовленостей без чітких механізмів контролю та фіксації порушень. Аналітики вважають, що за відсутності ефективного моніторингу й визначених процедур реагування будь-яке тимчасове припинення бойових дій залишається вкрай вразливим до зриву.

"Поширеність взаємних звинувачень та продовження локалізованих бойових дій протягом останнього дня припинення вогню продовжують підкреслювати той факт, що угоди про припинення вогню без чітких механізмів забезпечення дотримання, надійного моніторингу та чітко визначених процесів вирішення спорів навряд чи будуть продовжуватися", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, як розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, після короткої паузи на час "параду перемоги" 9 травня російські війська відновили штурми українських позицій і використали затишшя переважно для логістичних потреб. Уже наступного дня інтенсивність боїв повернулася до попереднього рівня та подекуди зросла до 20–30 бойових зіткнень на добу.

Крім того, ввечері 11 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не демонструє намірів завершувати війну та продовжує готуватися до нових атак проти України. За його словами, бойові дії тривають на всіх напрямках, а Кремль і надалі робить ставку на продовження військової агресії попри міжнародні заклики до миру.