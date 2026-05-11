"Росія не хоче завершувати війну": Зеленський попередив про нові атаки на Україну

Президент України Володимир Зеленський попередив про нові атаки з боку Росії, адже Кремль не збирається зупиняти бойові дії.

Глава держави підкреслив, що агресор продовжує свою військову кампанію і готується до подальших дій. Про це він заявив під час вечірнього звернення до українського народу.

Зеленський про нові атаки РФ на Україну

"Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше", — сказав глава держави.

Також президент України повідомив про розвиток спільного оборонного виробництва з партнерами Києва. Адже, за його словами, зростають загрози збоку РФ.

Відео дня

"Саме російська війна впливає глобально на технологічні зміни, на жорсткий розвиток самої технології війни. Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози більш небезпечні. Особливо все, що стосується дронів. Багато партнерів це розуміють і вже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, що були у нас з ними Drone Deal", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 11 травня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив жителів міста про можливі обстріли. За його інформацією, небезпека існує в найближчі 72 години.

Також повідомлялося, що російське військове командування вирішило змінити пріоритети під час масованих обстрілів України. Замість атак на енергоінфраструктуру ЗС РФ більше б'є по об'єктах оборонно-промислового комплексу.