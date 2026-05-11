"Россия не хочет завершать войну": Зеленский предупредил о новых атаках на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых атаках со стороны России, ведь Кремль не собирается останавливать боевые действия.

Глава государства подчеркнул, что агрессор продолжает свою военную кампанию и готовится к дальнейшим действиям. Об этом он заявил во время вечернего обращения к украинскому народу.

Зеленский о новых атаках РФ на Украину

"Сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия. Мы все это зафиксировали, безусловно. Видим и то, что Россия не намерена эту войну завершить. Мы готовимся к новым атакам, к сожалению. Но мир должен быть. Мы работаем именно на это. Защита Украины, независимость Украины, безопасность для наших людей — это самое важное", — сказал глава государства.

Также президент Украины сообщил о развитии совместного оборонного производства с партнерами Киева. Ведь, по его словам, растут угрозы со стороны РФ.

"Именно российская война влияет глобально на технологические изменения, на жесткое развитие самой технологии войны. Из-за этой российской агрессии убийства стали более масштабными и угрозы более опасны. Особенно все, что касается дронов. Многие партнеры это понимают и уже 20 государств работают с Украиной на разном уровне, что были у нас с ними Drone Deal", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что 11 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей города о возможных обстрелах. По его информации, опасность существует в ближайшие 72 часа.

Также сообщалось, что российское военное командование решило изменить приоритеты во время массированных обстрелов Украины. Вместо атак на энергоинфраструктуру ВС РФ больше бьет по объектам оборонно-промышленного комплекса.