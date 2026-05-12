Київ пропонував продовжити перемир'я після 11 травня: РФ відповіла масованою атакою, — МЗС

Україна запропонувала Росії продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, однак у ніч проти 12 травня РФ запустила по Україні понад 200 дронів. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, ще щонайменше шестеро постраждали.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

За його словами, російські дрони атакували цивільну інфраструктуру, зокрема дитячий садок.

“Повторювані відмови Путіна від миру мають мати наслідки для нього”, — заявив Сибіга.

Він наголосив, що потрібен сильніший тиск на Кремль через “ефективні далекобійні санкції” України та рішучі кроки партнерів.

Міністр також закликав посилити позиції України та змусити Москву припинити війну.

“Путін мусить усвідомити, що для нього буде лише гірше. Його єдиним виходом мусить стати припинення терору”, — сказав глава МЗС.

Окремо Сибіга закликав Європу відігравати більшу роль у мирному процесі, доповнюючи дипломатичну ініціативу під керівництвом США.

Відео дня

Нагадаємо, аналітики ISW раніше повідомляли, що під час оголошеного Росією “перемир’я” з 9 по 11 травня бойові дії повністю не припинялися. За даними Інституту вивчення війни, окупанти використовували паузу для перекидання резервів, накопичення сил та посилення атак дронами на окремих напрямках фронту.

Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що після нетривалої паузи на час святкування 9 травня російські війська знову активізували штурми українських позицій. За його словами, затишшя окупанти використали переважно для перекидання ресурсів і логістики, а вже наступного дня кількість боїв повернулася до попереднього рівня, місцями сягнувши 20–30 зіткнень за добу.