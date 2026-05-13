Горит порт: дроны массированно атаковали Краснодарский край РФ, взрывы раздавались в Анапе и Тамани (видео)

В ночь на 13 мая беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе прогремела серия взрывов, после чего поднялся пожар.

После атаки в Тамани поднялся пожар в районе местного морского порта. Об этом сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

"Тамань, Краснодарский край, видео пожара в порту после атаки. Местные власти ранее уже подтверждали атаку и возгорание", — говорится в сообщении.

На кадрах, которые показали аналитики, видно зарево в небе и дым, поднимающийся над местом, где вспыхнул пожар.

Перед этим российские Telegram-каналы сообщали, что в районе Анапы Краснодарского края прогремела серия взрывов. Атака началась еще около 02:00 ночи, очевидцы насчитали более 17 взрывов в городе. Жители также утверждали, что взрывы раздавались со стороны моря. Они сопровождались яркими вспышками в небе.

Впоследствии местные власти атаку на регион подтвердили. Чиновники заявили о якобы "падении обломков" сбитых дронов на территории одного из предприятий в селе Волна Темрюкского района, в результате чего на месте вспыхнул пожар.

Российские власти заявили об одном раненом человеке из-за атаки, а также утверждают, что из-за падения обломков горит оборудование на территории указанного предприятия.

Российские власти подтвердили атаку дронов и пожар в Краснодарском крае

Стоит заметить, что в селе Волна расположен морской порт "Тамань". Ранее беспилотники уже атаковали его, в частности одна из последних атак состоялась в январе 2026 года, после чего загорелись нефтяные терминалы.

Напомним, 12 мая пожар поднялся в российской Перми: после воздушной тревоги началось возгорание в районе аэропорта.

Также во время атаки 12 мая в российском Оренбурге взорвался дрон, а также началось задымление в Челябинске.