Критически важное: "Фламинго" нанесли удар по одному из ключевых предприятий российского ВПК, — Стерненко
В ночь на воскресенье, 27 июня, украинские ракеты "Фламинго" поразили АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде. В ходе атаки было задействовано 5 ракет.
Завод, который атаковали украинские ракеты, является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Он отметил, что "Титан-Баррикады", в частности, производит:
- пусковые установки для стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М";
- пусковые установки для ОТРК "Искандер-М";
- артиллерийские части и стволы для САУ "Мста-С".
Для атаки на завод было задействовано 5 ракет FP-5 "Фламинго", из которых как минимум 3 поразили цели.
Атаку подтвердил Денис Штилерман, совладелец компании FirePonit, производящей ракеты "Фламинго".
"Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует", — написал он в соцсети X, опубликовав видео запуска ракет.
Осинтер Dnipro Osint (Гарбуз) на основе открытых источников установил, что, по предварительным данным, попадания были по трем объектам на территории завода. Среди них — цех № 2, производственный корпус цеха № 38, а также цех неустановленного назначения.
Согласно открытым данным, это единственный завод, производящий пусковые установки комплекса "Искандер-М", поэтому он имеет критически важное значение для российского ВПК.
Кроме того, осинтер опубликовал координаты цели:
48,782541° 44,590185°; 48,780519° 44,594353°; 48,779450° 44,590729°.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе.
Ранее Фокус сообщал о ракетной атаке АО "ФНВЦ "Титан-Баррикады"" в российском Волгограде.
Также напомним, как крылатые ракеты "Фламинго" обошли средства противовоздушной обороны и разрушили здание предприятия "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.