Критично важливе: "Фламінго" уразили одне з ключових підприємств російського ВПК, — Стерненко
У ніч на неділю, 27 червня, українські ракети "Фламінго" уразили АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади" у Волгограді. Під час атаки було задіяно 5 ракет.
Завод, який атакували українські ракети, є одним з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. На цьому наголосив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.
Він зазначив, що "Титан-Барикади" зокрема виробляє:
- пускові установки для стратегічних ракетних комплексів "Ярс" та "Тополь-М";
- пускові установки для ОТРК "Іскандер-М";
- артилерійські частини та стволи для САУ "Мста-С".
Для атаки на завод було задіяно 5 ракет FP-5 "Фламінго", з яких щонайменше 3 уразили цілі.
Атаку підтвердив Денис Штілерман, співвласник компанії FirePonit, яка виробляє ракети Фламінго.
"Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде", — написав він у соцмережі Х, опублікувавши момент запуску ракет.
Осінтер Dnipro Osint (Гарбуз) на основі відкритих джерел визначив, що уражено, попередньо, три об’єкти на території завод. Серед них цех №2, виробничий корпус цеху №38, а також цех невстановленого призначення.
Згідно з відкритими даними, це єдиний завод, що виробляє пускові установки комплексу "Іскандер-М", тому є критично важливим для російського ВПК.
Також осінтер опублікував координати цілі:
48.782541° 44.590185°; 48.780519° 44.594353°; 48.779450° 44.590729°.
Губернатор області Волгоградської Андрій Бочаров повідомив, що пошкоджені виробничі об'єкти одного з підприємств у Краснооктябрському районі.
Фокус раніше повідомляв про ракетну атаку на АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади"" у російському Волгограді.
Також нагадаємо, як крилаті ракети "Фламінго" оминули засоби протиповітряної оборони та зруйнували корпус підприємства "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах.