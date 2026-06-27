Критично важливе: "Фламінго" уразили одне з ключових підприємств російського ВПК, — Стерненко

У ніч на неділю, 27 червня, українські ракети "Фламінго" уразили АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади" у Волгограді. Під час атаки було задіяно 5 ракет.

Завод, який атакували українські ракети, є одним з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. На цьому наголосив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Він зазначив, що "Титан-Барикади" зокрема виробляє:

пускові установки для стратегічних ракетних комплексів "Ярс" та "Тополь-М";

пускові установки для ОТРК "Іскандер-М";

артилерійські частини та стволи для САУ "Мста-С".

Для атаки на завод було задіяно 5 ракет FP-5 "Фламінго", з яких щонайменше 3 уразили цілі.

Атаку підтвердив Денис Штілерман, співвласник компанії FirePonit, яка виробляє ракети Фламінго.

"Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде", — написав він у соцмережі Х, опублікувавши момент запуску ракет.

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Осінтер Dnipro Osint (Гарбуз) на основі відкритих джерел визначив, що уражено, попередньо, три об’єкти на території завод. Серед них цех №2, виробничий корпус цеху №38, а також цех невстановленого призначення.

Цехи, у які, ймовірно, влучили ракети "Фламінго" Фото: з відкритих джерел

Згідно з відкритими даними, це єдиний завод, що виробляє пускові установки комплексу "Іскандер-М", тому є критично важливим для російського ВПК.

Також осінтер опублікував координати цілі:

48.782541° 44.590185°; 48.780519° 44.594353°; 48.779450° 44.590729°.

Губернатор області Волгоградської Андрій Бочаров повідомив, що пошкоджені виробничі об'єкти одного з підприємств у Краснооктябрському районі.

Фокус раніше повідомляв про ракетну атаку на АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади"" у російському Волгограді.

Також нагадаємо, як крилаті ракети "Фламінго" оминули засоби протиповітряної оборони та зруйнували корпус підприємства "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах.