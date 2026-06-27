Ракети "Фламінго" уразили завод у Волгограді, який виробляє компоненти для "Іскандерів" (відео)

У ніч на 27 червня російський Волгоград атакували українські крилаті ракети "Фламінго", які уразили завод "Титан-Барикадиʼ, що виконує військові замовлення для армії РФ.

Ракети влучили по заводу щонайменше тричі, повідомив моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"Момент прильоту ракети FP-5 "Flamingo" по АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади"" у Волгограді", — йдеться у підписі до одного з відео, на якому видно, як ракета летить уражати російське оборонне підприємство.

Зазначається, що завод "Титан-Барикади"" — один із ключових заводів російського ВПК у Волгограді. Підприємство виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема "Іскандер-М", "Ярс" і "Тополь-М".

Після атаки на території заводу почав йти густий дим.

OSINT-аналітик російського видання ASTRA встановив, що дим піднімається з території заводу "Титан-Баррикади".

Відео дня

"Кадр знято з вулиці Московської, відстань від місця зйомки до території "Титан-Баррикади" становить близько 6,5 км", — зазначив осінтер.

Осінтери Astra підтвердили ураження заводу "Титан-Барикади" у Волгограді Фото: Astra

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив удар по регіону та одному з підприємств.

"Силами ППО Міністерства оборони Російської Федерації протягом ночі та ранку було відбито терористичну атаку високошвидкісних повітряних цілей злочинного київського режиму на територію Волгоградської області. Пошкоджено виробничі об’єкти одного з підприємств Волгограда в Краснооктябрьському районі", — написав Бочаров.

За його словами, локальні загоряння вже ліквідували, а на місці працюють оперативні служби.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки крилатих ракет "Фламінго" по заводу у Волгограді.

Нагадаємо, у ніч на 26 червня дрони атакували завод у Новомосковську.

Фокус також писав про те, як в Уфі українські дрони уразили два нафтопереробних заводи із трьох.