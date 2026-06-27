Ракеты "Фламинго" поразили завод в Волгограде, производящий компоненты для "Искандеров" (видео)

В ночь на 27 июня российский Волгоград подвергся атаке украинских крылатых ракет "Фламинго", которые поразили завод "Титан-Баррикады", выполняющий военные заказы для армии РФ.

Ракеты попали в завод как минимум три раза, сообщил мониторинговый Telegram-канал "Exilenova+".

"Момент прилета ракеты FP-5 "Flamingo" по АТ "ФНВЦ "Титан-Барикады"" в Волгограде", — говорится в подписи к одному из видео, на котором видно, как ракета летит, чтобы поразить российское оборонное предприятие.

Отмечается, что завод "Титан-Баррикады" — один из ключевых заводов российского ВПК в Волгограде. Предприятие производит пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов, в частности "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".

После атаки на территории завода начал подниматься густой дым.

Відео дня

OSINT-аналитик российского издания ASTRA установил, что дым поднимается с территории завода "Титан-Баррикады".

"Кадр снят с улицы Московской, расстояние от места съемки до территории "Титан-Баррикады" составляет около 6,5 км", — отметил осинтер.

Осintery Astra подтвердили обстрел завода "Титан-Баррикады" в Волгограде Фото: Astra

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил нанесение удара по региону и одному из предприятий.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра была отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе", — написал Бочаров.

По его словам, локальные возгорания уже ликвидированы, а на месте работают оперативные службы.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки крылатых ракет "Фламинго" по заводу в Волгограде.

Напомним, в ночь на 26 июня дроны атаковали завод в Новомосковске.

Фокус также писал о том, как в Уфе украинские дроны поразили два из трёх нефтеперерабатывающих заводов.