Палають резервуари: дрони уразили великий НПЗ у Краснодарському краю РФ (фото, відео)

У ніч на 28 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії, де під ударом опинився нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.

Після атаки на території НПЗ здійнялася пожежа. Про це повідомили OSINT-канали.

"Слов'янськ-на-Кубані, був атакований НПЗ", — пишуть моніторингові канали.

За попередніми даними аналітиків, внаслідок атаки дронів загорітися могли резервуари з пальним. Проте офіційних даних щодо наслідків на момент публікації не було.

Тим часом у мережі поширили кадри атаки на об'єкт. На відео та фото видно, як на місці здіймається пожежа та густий дим після ударів.

Також уночі у мережі повідомляли про вибухи в Абінську Краснодарського краю.

"Також повідомляють про приліт по Абінську, Краснодарський край. Ймовірно, Слов'янськ-на-Кубані", — писали аналітики.

Відео дня

Ймовірні кадри наслідків атаки дронів по Абінську Краснодарського краю РФ Фото: Exilenova+

Що відомо про НПЗ у російському Слов'янську-на-Кубані

ТОВ "Слов'янськ-ЕКО" (або ж Слов'янський НПЗ) — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю. Підприємство зокрема займається переробкою нафти та виробництвом газового бензину (газоліну), дизельної технологічної фракції, мазуту, суднового малов’язкого палива тощо.

Потужність нафтопереробного заводу складає близько 4–5 млн тонн сировини на рік, НПЗ забезпечує близько 9% обсягу переробки нафти в Південному федеральному окрузі РФ. Підприємство також належить експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня ракети "Фламінго" уразили одне з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу у Волгограді.

Раніше дрони також атакували завод у російському Новомосковську, внаслідок чого почалися перебої зі світлом.