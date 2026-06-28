Движение в сторону Москвы перекрыто: дроны атаковали НПЗ в российском Ярославле (фото)

Утром в воскресенье, 28 июня, беспилотники достигли Ярославской области России, где под атакой оказался административный центр региона. В сети пишут о возможном попадании по важному объекту нефтяной инфраструктуры РФ.

По предварительным данным, беспилотники, возможно, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Ярославль, атакован НПЗ", — пишут аналитики.

На кадрах, распространяемых в сети, видно, как на месте удара поднимается дым. Вероятно, удар пришелся по территории местного НПЗ "Славнефть-ЯНОС", предполагают мониторинговые каналы. В районе предприятия были слышны взрывы.

На рассвете дроны атаковали НПЗ в российском Ярославле Фото: Exilenova+

Стоит отметить, что на момент публикации официальных подтверждений атаки на НПЗ не поступало. Однако губернатор региона Михаил Евреев около 06:00 часов воскресенья предупредил, что в Ярославской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

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Через некоторое время Евраев написал, что Ярославская область подвергается атаке беспилотников. На фоне обстрела местным властям пришлось перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

"Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях или выбирайте маршрут, обходя этот участок", — призвал губернатор местных жителей.

Губернатор Ярославской области РФ подтвердил атаку дронов на регион Фото: Скрін

НПЗ "Славнефть-ЯНОС" является одним из пяти крупнейших предприятий такого типа в России. Ежегодно оно перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти. Предприятие считается важной составляющей обеспечения логистики российской армии.

Стоит отметить, что в ночь на 28 июня дроны также атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани: на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Накануне ракеты "Фламинго" поразили одно из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса — завод "Титан-Баррикады".