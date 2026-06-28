Рух у бік Москви перекрито: дрони атакували НПЗ у російському Ярославлі (фото)
Під ранок неділі, 28 червня, безпілотники дісталися Ярославської області Росії, де під атакою опинився адміністративний центр регіону. У мережі пишуть про можливе влучання по важливому об'єкту нафтової інфраструктури РФ.
За попередньою інформацією, безпілотники могли уразити нафтопереробний завод у Ярославлі. Про це повідомили OSINT-канали.
"Ярославль, був атакований НПЗ", — пишуть аналітики.
На кадрах, що поширюють у мережі, видно, як на місці удару здіймається дим. Ймовірно, удар припав по території місцевого НПЗ "Славнефть-ЯНОС", припускають моніторингові канали. У районі підприємства було чутно вибухи.
Варто зауважити, що офіційних підтверджень атаки по НПЗ на момент публікації не надходило. Однак губернатор регіону Михайло Євреєв попереджав близько 06:00 години неділі, що в Ярославській області оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників.
Через деякий час Євраєв написав, що Ярославська область під атакою безпілотників. На тлі обстрілу місцевій владі довелося перекрити рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви.
"Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку та його околицях, або обирайте маршрут, оминаючи цю ділянку", — закликав губернатор місцевих мешканців.
НПЗ "Славнефть-ЯНОС" є одним з п'яти найбільших підприємств такого типу у Росії. Щороку воно переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. Підприємство вважається важливою складовою забезпечення логістики російської армії.
Варто зазначити, що у ніч на 28 червня дрони також атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані: на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
Напередодні ракети "Фламінго" уразили одне з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу — завод "Титан-Барикади".