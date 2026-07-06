У російському Ярославі пролунали вибухи: під атакою перебуває місцевий НПЗ (фото)

За повідомленнями у місцевих пабліках, поблизу місцевого НПЗ пролунало кілька вибухів. Кадри з місця події свідчать про початок масштабної пожежі у районі цього об'єкту після влучання БПЛА.

З опублікованих кадрів мова може йти про підприємство "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез". Кадри з місця події оприлюднив канал Exilenova+.

Кадри з Ярославля, де було уражено місцевий НПЗ Фото: Exilenova+

Підприємство "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" є одним з найбільшим нафтопереробних об'єктів у РФ. Його річна потужність переробки складає понад 15 млн тон нафтопродуктів на рік.

На Ярославському НПЗ спалахнула пожежа після серії вибухів Фото: Exilenova+

Наразі відомо, що востаннє НПЗ у Ярославлі став об'єктом атаки дронів 28 травня. Тоді в результаті нальоту БПЛА сталося масштабне займання на промисловому об'єкті.

Раніше Фокус повідомляв про атаку на Ярославський НПЗ наприкінці травня. На кадрах, що поширюють у мережі, видно, як на місці удару здіймається дим.

Відео дня

Згодом стало відомо, що дрони атакували НПЗ у Кстово за 800 км від кордону з Україною. У мережі публікують фото й відео зі стовпами диму над підприємством.