Здійнявся стовп диму: дрони атакували НПЗ у Кстово за 800 км від кордону з Україною (відео)

У російському місті Кстово Нижньогородської області, приблизно за 800 км від українського кордону, повідомили про атаку дронів на нафтопереробний завод. У мережі публікують фото й відео зі стовпами диму над підприємством.

Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+, який опублікував серію фото та відео з Кстово.

За його інформацією, під удар міг потрапити нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез", на території якого виникла пожежа.

"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо.

За даними відкритих джерел, цей НПЗ уже не вперше зазнає атак безпілотників. Попередній удар по підприємству фіксували у травні цього року.

На момент публікації російська влада офіційно не коментувала повідомлення про можливе ураження НПЗ в Кстово. Українська сторона також не робила заяв щодо цієї атаки.

Відео дня

Нагадаємо, у квітні цього року безпілотники вже атакували об'єкти паливної інфраструктури в Нижньогородській області РФ. Тоді під удар потрапила нафтоперекачувальна станція "Горький" поблизу Кстово, через яку транспортується нафта із Західного Сибіру та Татарстану, а також Новокуйбишевська нафтохімічна компанія в Самарській області. За даними російської влади, в Самарській області внаслідок атаки загинула одна людина, також повідомлялося про пошкодження житлового будинку через падіння уламків безпілотника.

Також 28 червня безпілотники атакували Ярославську область Росії. Тоді російські та OSINT-канали повідомляли про ймовірне влучання по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, над територією якого бачили дим. На тлі атаки влада регіону підтвердила наліт дронів і тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви.