РФ масово атакували БПЛА: горять НПС у Нижньогородській області та підприємство в Самарській (відео)

Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію під містом Кстово в Нижньогородській області та нафтохімічну компанію в місті Новокуйбишевськ Самарської області.

Окрім підприємства в Новокуйбишевську, під атаку потрапила нафтоперекачувальна станція "Горький" у селі Мешиха в Нижньогородській області. Через цей об’єкт транспортується нафта із Західного Сибіру та Татарстану, повідомляє голова Центру протидії інформації РНБО Андрій Коваленко в Telegram-каналі.

OSINT-канали оприлюднили фото пожежі та густого диму й уточнюють, що станція "Горький" розташована у вузлі системи магістральних нафтопроводів, зокрема пов’язана з напрямками до нафтопроводу "Дружба". За даними OSINT-аналітиків каналу Supernova+, цей об’єкт є проміжною ланкою, а не кінцевою точкою транспортування, тому нафта може спрямовуватися як на захід, так і переважно на внутрішні маршрути — до НПЗ "Лукойл" у місті Кстово.

Також, за інформацією від губернатора В'ячеслава Федорищева, атаки безпілотників зазнала Самарська область. Під ударом опинилися промислові підприємства у Новокуйбишевську, де, за попередніми даними, є постраждалі, пише Telegram-канал Exilenova.

Радний міністра оборони України Сергій Стерненко зазначив, що в Самарській області було атаковано не НПЗ, як повідомлялося раніше, а Новокуйбишевську нафтохімічну компанію. Також внаслідок роботи російської протиповітряної оборони в Самарі було пошкоджено житловий будинок.

В офіційних заявах влади Самарської області повідомляється, що одна людина загинула.

Крім того, уламки одного з безпілотників впали в Самарі. Вони пошкодили дах багатоквартирного будинку. Унаслідок падіння уламків на вулиці також є постраждалі, одну людину госпіталізовано.

У регіоні розгорнули оперативний штаб, екстрені служби працюють на місцях подій. Місцева влада заявляє, що можливість повторних атак у Самарській області зберігається.

