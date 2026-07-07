В Белгороде произошел блэкаут: россияне жалуются на ракетные удары по местной ТЭЦ и аэропорту (видео)
Поздно вечером 6 июля в Белгороде раздалась серия взрывов, после чего город исчез. Россияне жалуются на ракетные удары по городу.
По предварительным данным, в Белгороде в очередной раз под ударом оказалась местная тепловая электростанция (ТЭЦ). Об этом сообщают OSINT-каналы.
"В Белгороде нанесен ракетный удар по энергетическим объектам. По предварительным данным, под ударом оказалась ТЭЦ", — отмечают аналитики.
На кадрах, которые распространяются в сети, видно, как на месте ракетного удара разразился пожар и поднялся густой дым.
После взрывов в городе начались перебои с электричеством. Затем аналитики сообщили, что в Белгороде произошел блэкаут: город погрузился в темноту. При этом официальных комментариев по поводу атаки на город на момент публикации не поступало ни от российских, ни от украинских властей или военных.
После полуночи OSINT-каналы сообщили, что в Белгороде под ракетным обстрелом оказалась не только местная ТЭЦ. По предварительным данным, ракеты также могли поразить аэропорт.
"Кроме того, в Белгороде под ракетным ударом оказался аэропорт. После поражения на территории объекта возник пожар", — отмечают аналитики.
Кадры предполагаемого удара по аэропорту распространяются в Telegram-каналах. На них видно, как на месте разгорается сильный пожар.
В белгородских пабликах россияне жалуются, что из-за ракетных ударов часть объектов водоснабжения города также осталась без света. Российские мониторинговые каналы предупреждают, что к городу также приближаются ударные дроны.
Напомним, на днях россияне также жаловались на взрывы в Белгороде: в городе под ударом оказались электроподстанция и ТЭЦ "Луч".
6 июля в Генштабе ВСУ сообщили о последствиях удара по Омскому НПЗ в России.