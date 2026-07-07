В Белгороде произошел блэкаут: россияне жалуются на ракетные удары по местной ТЭЦ и аэропорту (видео)

Поздно вечером 6 июля в Белгороде раздалась серия взрывов, после чего город исчез. Россияне жалуются на ракетные удары по городу.

По предварительным данным, в Белгороде в очередной раз под ударом оказалась местная тепловая электростанция (ТЭЦ). Об этом сообщают OSINT-каналы.

"В Белгороде нанесен ракетный удар по энергетическим объектам. По предварительным данным, под ударом оказалась ТЭЦ", — отмечают аналитики.

На кадрах, которые распространяются в сети, видно, как на месте ракетного удара разразился пожар и поднялся густой дым.

Кадры ракетного удара по Белгороду

После взрывов в городе начались перебои с электричеством. Затем аналитики сообщили, что в Белгороде произошел блэкаут: город погрузился в темноту. При этом официальных комментариев по поводу атаки на город на момент публикации не поступало ни от российских, ни от украинских властей или военных.

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Отключение электроэнергии в Белгороде после ракетного удара

После полуночи OSINT-каналы сообщили, что в Белгороде под ракетным обстрелом оказалась не только местная ТЭЦ. По предварительным данным, ракеты также могли поразить аэропорт.

"Кроме того, в Белгороде под ракетным ударом оказался аэропорт. После поражения на территории объекта возник пожар", — отмечают аналитики.

Кадры предполагаемого удара по аэропорту распространяются в Telegram-каналах. На них видно, как на месте разгорается сильный пожар.

Кадры предполагаемого ракетного удара по аэропорту в Белгороде

В белгородских пабликах россияне жалуются, что из-за ракетных ударов часть объектов водоснабжения города также осталась без света. Российские мониторинговые каналы предупреждают, что к городу также приближаются ударные дроны.

Напомним, на днях россияне также жаловались на взрывы в Белгороде: в городе под ударом оказались электроподстанция и ТЭЦ "Луч".

6 июля в Генштабе ВСУ сообщили о последствиях удара по Омскому НПЗ в России.