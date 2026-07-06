Удар по Омскому НПЗ: в Генштабе ВСУ рассказали о последствиях

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешный удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу.

Расстояние до него от государственной границы Украины — почти 2,5 тыс. км, и это последний из 11крупнейших производителей бензина в России, который поразили украинские воины, говорится в сообщении ГШ ВСУ.

В Генштабе уточнили, что после прилета на территории предприятия вспыхнул пожар:

"По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год".

Омский НПЗ, принадлежащей компании "Газпром нефть", в год перерабатывает более 21 млн тонн нефти, имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в России (около 99%) и является самым мощным предприятием в этой сфере в стране.

Відео дня

НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное горючее класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). Является также производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и смазочных масел, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.

Предприятие стало целью ВСУ, поскольку обеспечивает российскую армию топливом и другими нефтепродуктами.

В свою очередь разработчик ракеты "Фламинго" Денис Штилерман намекнул, что ракеты FP были модернизированы на дальность 3400+ км.

Удары по российским НПЗ 6 июля: что известно

Первые сообщения о налете дронов на Омский НПЗ появились в полдень 6 июля. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в регион действительно залетели дроны, но все они, по его словам, были сбиты средствами ПВО. Впрочем, представитель российских властей признал, что "несколько дронов" упали на "промышленный узел".

Также сегодня под ударом был "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" в Ярославской области. Его годовая мощность переработки составляет более 15 млн тонн нефтепродуктов в год. Этот завод уже подвергался атаке в конце мая.

Напомним, Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о поражении его "птахами" двух танкеров теневого флота РФ, которые везли топливо в оккупированный Крым.