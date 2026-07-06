Удар по Омському НПЗ: у Генштабі ЗСУ розповіли про наслідки

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішний удар по Омському нафтопереробному заводу.

Відстань до нього від державного кордону України — майже 2,5 тис. км, і це останній із 11 найбільших виробників бензину в Росії, що зазнав удару з боку українських військових, йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ.

У Генштабі уточнили, що після прильоту на території підприємства спалахнула пожежа:

"За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проектною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік".

Омський НПЗ, що належить компанії "Газпром нафта", щорічно переробляє понад 21 млн тонн нафти, має один із найвищих показників глибини переробки нафти в Росії (близько 99%) і є найпотужнішим підприємством у цій галузі в країні.

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НПЗ виробляє високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне паливо класу "Євро-5", авіаційний керосин (марок ТС-1 та РТ). Також є виробником бензолу, параксилолу та ортоксилолу, спеціалізованої продукції та мастильних матеріалів, сировини для технічного вуглецю, моторних та промислових мастил.

Підприємство стало ціллю ЗСУ, оскільки постачає російській армії паливо та інші нафтопродукти.

У свою чергу розробник ракети "Фламінго" Денис Штілерман натякнув, що ракети FP були модернізовані для дальності 3400+ км.

Удари по російських НПЗ 6 липня: що відомо

Перші повідомлення про наліт дронів на Омський НПЗ з’явилися опівдні 6 липня. Губернатор Омської області Віталій Хоценко заявив, що в регіон дійсно залетіли дрони, але всі вони, за його словами, були збиті засобами ППО. Втім, представник російської влади визнав, що "кілька дронів" впали на "промисловий вузол".

Також сьогодні під ударом опинився завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" у Ярославській області. Його річна потужність переробки становить понад 15 млн тонн нафтопродуктів на рік. Цей завод уже зазнав атаки наприкінці травня.

Нагадаємо, Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про те, що його "птахи" знищили два танкери тіньового флоту РФ, які везли паливо до окупованого Криму.